В Монголии открылась лаборатория электроники и автоматизации за средства ЕС

CA-NEWS (MNG) - Инвестиции в современную лабораторию электроники и автоматизации лабораторию составили 200 миллионов тугриков (около $74 тыс.) и были реализованы в рамках проекта «Евро-монгольское сотрудничество для модернизации инженерного образования (EUMONG)», финансируемого Европейским Союзом.

Лаборатория дает возможность проводить широкий спектр тренингов, от базовых лабораторных работ «Введение в электронику» до комплексных лабораторных работ курсов «Анализ цепей и проектирование», «Система управления». Кроме того, она может быть использована для обучения и исследовательской деятельности для анализа сигналов и моделирования реальных реализаций системы. Недавно обновленные и улучшенные курсы были введены в рамках реализации этого проекта.

Предметами являются курсы магистратуры по системе управления, 3-мерному дисплею, полупроводниковой электронике, дизайну микросхем, технике безопасности окружающей среды, обработке изображений, технике датчиков, искусственному интеллекту и машинному обучению.

Проект дает возможность обновлять, обогащать магистерскую программу и улучшать среду обучения, основываясь на содержании и опыте университетов-партнеров из Болгарии, Германии, Франции и Италии, для удовлетворения потребностей рынка труда. Проект начат в 2018 году и продлится 3 года.

Это будет важным шагом в подготовке инженеров и исследователей, отвечающих требованиям международных рынков.