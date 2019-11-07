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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пропавший после открытого признания в гомосексуальности туркменский врач объявился в своем доме

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане 24-летний открытый гей, который пропал после того, как 24 октября пошел в отделение полиции по повестке, объявился в своем доме.

Касымберди Гараев, родители которого, а также братья и сестра тоже пропали, в беседе с Туркменской редакцией Азаттыка 6 ноября заявил, что никогда не связывался с Радио Азатлык, отрицая видеозвонок с ним в мессенджере.

Кроме того, он сказал, что всё, что ранее о нём сообщалось, не соответствует действительности. Гараев в прошлом месяце рассказал Туркменской редакции Азаттыка о множестве проблем, с которыми он как гей столкнулся на родине, где гомосексуализм считается преступлением.

Гараев 6 ноября сказал, что записанное им и присланное в редакцию Азатлыка прощальное видеообращение к своей семье, в котором он просил прощения за все проблемы, которые он мог ей доставить своим публичным признанием в гомосексуальности, было записано с другой целью. Видео, заявил он, было отправлено в редакцию Азатлыка по ошибке.

Гараев, рассказавший 21 октября о непростой жизни гея в консервативной стране, спустя три дня был вызван в полицию. После этого связь с Касымберди и его семьей пропала.

В Туркменистане за нетрадиционную ориентацию наказывают лишением свободы на срок до двух лет.

В престижной клинике в столице Туркменистана Ашгабате, в которой работал Гараев, Азаттыку заявили, что Гараев, врач-кардиолог по профессии, «больше здесь не работает».

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