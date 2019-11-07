Спецслужбы Узбекистана проверяют факты коррупции в деле бывшего ректора Ташкентского экономического университета

CA-NEWS (UZ) - Служба государственной безопасности и органы прокуратуры Узбекистана начали проверку по фактам коррупции в Ташкентском государственном университете экономики. Снятый с должности 5 ноября реактор вуза Баходыр Ходиев оказался фигурантом уголовного дела, сообщает centralasian.org.



Об этом сообщил участник совещания, проведенного советниками президента – Шерзодом Кудбиевым и Абдужаббором Абдувохидовым, на котором присутствовали также сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и прокуратуры.

Другой источник, информированный о кадровых изменениях в системе высшего образования республики, подтвердил информацию о том, что Баходыр Ходиев оказался фигурантом уголовного дела, но добавил, что бывший ректор «Нархоза» пока находится на свободе.

Днем ранее было официально объявлено о том, что первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Конгратбай Шарипов назначен ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ).

6 ноября в официальном Telegram-канале Министерства высшего и среднего специального образования республики началась кампания по преданию позору бывшего ректора «Нархоза» Ходиева.

Начальник Главного управления подготовки кадров и организационно-методического обеспечения деятельности вузов Министерства высшего и среднего специального образования Бобиромон Кадыров написал в Telegram-канале, что «ректор был снят с должности из-за коррупции».

Как написал чиновник, снятие с должности Баходыра Ходиева по обвинению в коррупции должно послужить «предупредительным сигналом» для остальных чиновников, работающих в этой системе.

Ректор Наманганского инженерно-технологического института (НамИТИ) Одилжон Маматкаримов, также выступивший в официальном Telegram-канале Министерства высшего и среднего специального образования республики, подчеркнул, что чиновников, замешанных в коррупции, «ждет неминуемое наказание».

Преподаватели и студенты вузов Чирчика, Бухары, Нукуса и Ташкента, выступившие в официальном Telegram-канале Министерства высшего и среднего специального образования республики и на сайте национального информагентства УзА, «прокляли коррупционеров из «Нархоза» и призвали остальных быть бдительными».

Студент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шокир Юлдаш, выступивший в официальной прессе, заявил, что «система высшего образования является самым коррумпированным местом».

Ректор ТГЭУ Баходыр Ходиев был снят с занимаемой должности 5 ноября на совещании, проведенном советниками президента – Шерзодом Кудбиевым и Абдужаббором Абдувохидовым, на котором присутствовали также сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и прокуратуры.

Как сообщил один из участников этого совещания, после совещание бывший ректор почувствовал себя плохо. Источник утверждает, что Ходиева срочно доставили в клинику Ташкентской медицинской академии, где врачи зафиксировали у него повышенное артериальное давление.

Бывший ректор «Нархоза» вернулся к себе домой вечером 5 ноября, добавил источник.

По словам источника следственная группа прокуратуры, созданная в целях проверки фактов коррупции в Ташкентском государственном университете экономики, отложила допрос бывшего ректора.

Второй источник, информированный о кадровых изменениях в системе высшего образования республики, говорит, что «в «Нархозе» начаты широкомасштабные чистки».

Баходыр Ходиев, 5 ноября снятый с должности по обвинению в коррупции, был назначен ректором Ташкентского государственного экономического университета в мае 2016 года.

С 2015 года Ходиев занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана, руководителя Комплекса Кабинета Министров по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта. Ранее – с апреля 2014 года – работал государственным советником президента по вопросам науки, образования и культуры, до этого – с марта 2010 года министром высшего и среднего специального образования, а еще ранее работал ректором этого же вуза – ТГЭУ.