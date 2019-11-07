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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев принял руководителей спецслужб стран СНГ

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 ноября принял глав делегаций – участников ташкентского заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приветствуя гостей, глава государства отметил придаваемое в Узбекистане важное значение расширению многоплановых отношений в рамках СНГ, в том числе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Подчеркнуто, что дальнейшее укрепление практического сотрудничества в области обеспечения безопасности является одним из приоритетов председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 году.

Особое внимание было уделено необходимости продолжения тесного взаимодействия между спецслужбами стран СНГ, в том числе оперативного обмена информацией и проведения совместных мероприятий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Отмечена важность консолидации усилий в борьбе с киберпреступностью, в противодействии использованию интернета и других информационно-коммуникационных технологий в целях пропаганды насилия и радикальных взглядов.

Руководители делегаций выразили искреннюю признательность Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и передали приветствия и наилучшие пожелания от имени лидеров своих стран.

В ходе встречи были также рассмотрены другие актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности.

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