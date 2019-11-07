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  7 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жерар Депардье посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Известный французский актёр прибыл в Ташкент для съёмок документального фильма об Узбекистане. Актёр отметил важность инициатив президента Узбекистана по донесению до широкой мировой общественности подлинно гуманистической сути ислама, сообщила пресс-служба «Узбеккино».

«Я разделяю позицию Шавката Мирзиёева, ставшего инициатором создания этого центра. У вас в стране чтят эту священную религию как средоточие гуманистических ценностей, и осуждают тех, кто ставит эту великую веру в один ряд с насилием и кровопролитием. Я полностью разделяю такой подход. Многие эксперты сегодня говорят о том, что Узбекистан закладывает основы гуманистической модели развития для мусульманского мира. Это поистине исторические моменты», – сказал Депардье.

Актер особо подчеркнул, что Узбекистан испокон веков являлся землей, рождающей гениальных мыслителей ученых и богословов.

Говоря о строящемся центре исламской цивилизации, актер выразил уверенность, что он будет способствовать сохранению, изучению и распространению богатейшего наследия народов, исповедующих ислам, и сохраняющих уважительное отношение к другим религиям.

Актер также выразил восхищение гостеприимством узбекского народа и богатейшим историко-культурным наследием Узбекистана.

«Узбекистану даровано поистине уникальное географической положение. Находясь в самом сердце Азии, его земля аккумулировала многие культурные традиции извне, и одновременно, транслировала во внешний мир собственный опыт», – отметил Депардье.

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