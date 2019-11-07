Таджикистан импортировал товары из 51 страны при нулевой ставке экспорта

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан наторговал с 102 страной мира, однако импорт товаров из 88 страны превалирует над экспортом. Кроме того, из 51 страны осуществлялся только импорт – без экспорта товаров, передает Avesta.

Более $3,1 млрд. составил объем внешнеторгового оборота Таджикистана за девять месяцев этого года, что на 1%, или на $31,6 млн. больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным Агентства по статистике страны, торговый баланс сложился отрицательный и составил – $1 млрд. 621,7 млн.

Импорт товаров за указанный период сложился в размере более $2,3 млрд., что на 3,1%, или на $72,1 млн. больше объема соответствующего периода 2018 года.

Экспорт же продукции сократился на 5%, или на $40,4 млн., составив $768,3 млн.

Показатели импорта товаров из 88 страны превалируют над экспортом продукции. Лишь с 14 странами экспорт товаров превалирует над импортом с небольшой разницей.

В числе этих стран – Швейцария и Турция, куда, в основном экспортируются драгоценные металлы, алюминий и хлопок-волокно.

За этот период из 102 государств – торговых партнеров, Таджикистан импортировал товары из 51 страны при нулевом показателе экспорта с ними.