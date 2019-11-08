Светлана Артикова назначена заместителем​ Генерального прокурора Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Светлана Артикова получила назначение на пост заместителя генерального прокурора республики, сообщили местные СМИ.

Ранее Светлана Артикова с 2015 года работала на должности заместителя председателя Сената Олий Мажлиса.

Светлана Артикова родилась в Наманганской области 1 января 1962 года. В 1987 году окончила Ташкентский государственный юридический университет по специальности «юрист», долгое время работала в органах прокуратуры.

С 2010 по 2014 была председателем комитета Сената Олий Мажлиса по законодательству и судебно-правовым вопросам, а также заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. На должность сенатора Светлана Артикова была назначена указом президента 20 января 2015 года.

С 2015 по 2019 годы Артикова работала в должности заместителя Нигматиллы Юлдашева, возглавлявшего Сенат.

Напомним, что Нигматилла Юлдашев был назначен Генеральным прокурором Узбекистана в июне 2019 года.