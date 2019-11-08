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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Миллиардер Фаттох Шодиев организовал в Москве бесплатную медицинскую помощь мигрантам

CA-NEWS (UZ) -  В Москве организована бесплатная медицинская помощь для мигрантов и беженцев при финансовой поддержке Международного фонда Фаттоха Шодиева и Русской Православной Церкви. Помощь будут оказывать на основе предварительного списка мигрантов.

В администрации Центральной клинической больницы Святителя Алексия, которая предоставляет эту услугу, сообщили, что в неделю позволить себе данную медицинскую помощь могут не более 10 человек.

Некоторые российские СМИ сообщили, что в Москве в сотрудничестве с Центром помощи мигрантам «Рядом дом» и Центральной клинической больницы Святителя Алексия была запущена бесплатная медицинская помощь нуждающимся иностранцам, мигрантам, беженцам и бездомным.

Благотворительный проект поддержан Международным фондом Фаттоха Шодиева и Русской Православной Церковью.

Сотрудники больницы Святителя Алексия подтвердили, что такие услуги действительно доступны, но воспользоваться ими могут лишь единицы.

- Действительно, наш терапевт предоставляет бесплатные услуги. Нет ограничений для детей или взрослых. Количество людей ограничено: мы можем принимать до 5 человек только два дня в неделю. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться по телефону. Вы хотите распространить эту информацию по всему Узбекистану? не нужно нам отправлять весь Узбекистан. Кому наша помощь необходима - тот сам нас найдёт, - сказал дежурный больницы, попросив не распространяться о бесплатной услуге.

Сотрудница больницы сообщила, что для иностранцев, которые обращаются за медицинской помощью и не имеют страховых полисов, не нужно предъявлять никаких документов, кроме паспорта.

Мигранты и беженцы, нуждающиеся в медицинской помощи, могут зарегистрироваться в рабочие дни с 08:30 до 16:30 по телефону 7(495) 952-11-41. Обследование в больнице проходит каждую среду и четверг.

Центром помощи мигрантам «Рядом дом», открытый в 2018 году, предоставляет бесплатные курсы русского языка и логопедические услуги детям мигрантов и беженцев.

По официальным данным, в 2018 году в Россию прибыло 3,5 миллиона граждан Узбекистана. Большая часть узбекистанцев проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

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