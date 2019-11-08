Чиновникам в Казахстане снова разрешат пользоваться смартфонами

CA-NEWS (KZ) - Государственным служащим в Казахстане в скором времени вернут возможность пользоваться смартфонами на рабочем месте, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов.

"По моей информации, постановление уже в стенах правительства, в ближайшее время мы о нем услышим. Все уполномоченные госорганы согласовали, после этого оно выносится на заседание правительства. Мы надеемся, что в ноябре это произойдет", – сказал Оспанов журналистам 7 ноября в кулуарах сената.

"Вопрос стоит о возвращении смартфонов всем госслужащим без ограничений. Это по поручению главы государства", – уточнил он.

Казахстанским госслужащим запретили пользоваться смартфонами в

марте 2016 года: под запрет попали мобильные устройства с доступом в интернет и оснащенные фото- и видеокамерами. Вместо этого чиновникам можно было пользоваться кнопочными телефонами, по которым можно только звонить и отправлять SMS-сообщения. Как объясняли в офисе президента, запрет был введен из-за участившихся случаев утечки служебной информации.

Оспанов в связи с этим предупредил, что любой госслужащий по-прежнему несет ответственность за информацию, которую получает по работе, и за ее распространение будет нести ответственность "в соответствии с законом".