В Хорезме насмерть сбили журналиста Давлатназара Рузметова

CA-NEWS (UZ) - Журналист Давлат Назар,​ известный своими критическими статьями и за последние два года подвергавшийся неоднократным арестам, погиб поздним вечером 6 ноября в результате​ наезда автомобиля.

По словам родных Назара, похороны журналиста прошли 7 ноября в Кушкупирском районе Хорезмской области, где он он проживал. Его похоронили на местном кладбище «Хазрати Эшон».

Журналистам удалось пообщаться с двумя собеседниками из Хорезма – журналистом и адвокатом, которые последними видели Давлата Назара. По их словам, в тот трагический день все трое сидели в кафе и обсуждали статьи, которые планировал написать Давлат Назар. Они сказали, что вышли из кафе в 21:30, после Давлат Назар сел в такси и уехал к себе домой в Кушкупирский район. Где именно вышел из такси журналист и почему поздним вечером он оказался на автомагистрале, пока неизвестно.

По последним данным, таксист, который увез журналиста из кафе, вызван на допрос, а сбивший его водитель – взят под стражу.

Давлат Назар, тесно сотрудничавший с редакцией «Озодлика» в качестве мобильного репортера нашего радио в Хорезме, говорил, что в последнее время находится под постоянным наблюдением. "Я не могу выйти из дома. С обеих сторон улицы сидят посбоны (стражи – Ред.)", – говорил 12 октября Давлат Назар.

Тогда же он сообщил, что из-за постоянного давления хорезмских властей решил временно пожить в Ташкенте. Как стало известно, неделю назад Давлат Назар снова вернулся в Хорезм.

По информации, полученной из Кушкупирского района, участок дороги (4-й километр автодороги «Ургенч-Хива»), где журналиста сбила машина, почистили. "Такое ощущение, что здесь не было никакой аварии. Они почистили и помыли дорогу", – сообщил наш источник из Кушкупирского района во второй половине дня 7 ноября.

Блогер Шахноза Соатова подвергла сомнению смерть журналиста. «Смерть журналистов всегда подвергается сомнению. Особенно, когда погибают такие журналисты с острым пером, как Давлат Назар. Мы ждем прозрачного расследования и подробной информации по данному случаю», – написала блогерша на своей странице в Facebook'е.

Генеральная прокуратура Узбекистана незамедлительно обнародовала заявление по случаю гибели Давлата Назара, отметив, что «журналист стал жертвой ДТП».

«6 ноября 2019 года, в 23:55 по местному времени, гражданин С.У., управлявший служебным автомобилем «Газель», на 4-м километре автодороги «Ургенч-Хива» сбил переходившего дорогу корреспондента газеты «Жамият» Давлатназара Рузметова. Получивший травму головы Д. Рузметов скончался на месте», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным Главного надзорного органа, в настоящее время ОВД Ургенчского района проводит доследственную проверку по факту смерти журналиста.

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов выразил на своей странице в Facebook'е соболезнование по случаю смерти журналиста Давлата Назара.

48-летний кушкупирский журналист Давлатназар Рузметов, писавший под псевдонимом Давлат Назар, ранее работал корреспондентом газеты «Ёшлар овози» («Голос молодежи») в Хорезмской области. Позже он продолжил свою профессиональную деятельность в газете «Хоразм ёшлари» («Молодежь Хорезма»). В последние годы своей жизни он работал корреспондентом социально-политической газеты «Жамият».

Журналист был активен в Facebook'е и часто высказывал свое мнение относительно социально-политических событий, происходящих в Узбекистане. За последние два года его неоднократно арестовывали за критические статьи и взгляды. 5 октября текущего года Давлата Назара арестовали во время освещения темы принудительного труда на хлопковых полях и целых пять часов продержали в отделении милиции Ургенча.