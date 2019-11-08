Токаев и Путин приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

CA-NEWS (KZ) - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в Омске приняли участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает пресс-служба глав государств.

Форум является площадкой для обсуждениz направлений взаимодействия между регионами России и Казахстана, укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов, а также общения представителей власти и бизнеса двух государств.

Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики, нефтегазовой сфере.

- С момента основания Каспийским Трубопроводным Консорциумом через нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» на мировой рынок поставлено более 500 млн. тонн нефти. Это значительные показатели. Консорциум также эффективен с точки зрения синергии, получаемой от объединения усилий наших стран и привлечения качественных иностранных инвесторов. Нашими предприятиями ведутся совместные работы на казахстанских месторождениях «Тенгиз», «Королевское» и «Карачаганак», а также на трансграничных месторождениях – «Хвалынское», «Центральное» и «Курмангазы», - сообщил Токаев.

В. Путин в свою очередь отметил:

- Особое внимание, как представляется, следует уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры, расширения пропускной способности пограничных переходов между Россией и Казахстаном. На это, в частности, нацелена подписываемая в ходе форума Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе. Российская сторона заинтересована в углублении в нашем общем приграничье промышленной кооперации, создании совместных предприятий. Позитивные примеры такого взаимодействия уже есть. Это строительство нефтеперерабатывающего завода в Оренбургской области, который будет работать на сырьё с казахстанского Карачаганакского месторождения, а также освоение трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения медных руд.

По итогам Форума были подписаны следующие документы:

- Концепция Программы приграничного сотрудничества «Казахстан – Россия»;

- Программа сотрудничества между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Российской Федерации на 2020-2022 годы;

- Программа совместных действий между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации (Росмолодежь) в области молодежной политики;

- Соглашение между Акиматом Костанайской области и Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве;

- Соглашение между Акиматом Павлодарской области и Правительством Курганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах;

- План мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения между Акиматом Павлодарской области Республики Казахстан и администрацией Новосибирской области Российской Федерации о торгово-экономическом, социальном, научно-техническом и культурном сотрудничестве;

- Соглашение о сотрудничестве между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства».