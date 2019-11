От кочевников до цифровых технологий. Монголия строит первый НПЗ за $1 млрд и аэропорт в Улан-Баторе, который однажды сможет принимать до 12 млн пассажиров в год

CA-NEWS (MNG) - Монголия — страна с населением 3,2 миллиона человек, 1,2 из которых живет в столице — Улан-Баторе. Но это очень богатая страна — богатая медью, золотом, ураном, редкоземельными металлами и другими и ресурсами. Специалисты даже утверждают, что Монголия — это самый большой и самый быстрорастущий в мире рынок сырья. А горнодобывающая промышленность стала с начала 21 века тем локомотивом, который повел за собой экономику некогда аграрной страны.

Общая стоимость топ-10 наиболее крупных месторождений угля, меди, золота, урана и редкоземельных металлов Монголии составляет приблизительно $2,75 трлн. Наиболее привлекательными для иностранных компаний являются такие крупные месторождения Монголии, как Оюу-Толгой (медь, золото), Таван-Толгой (уголь) и Дорнод (уран). Запасы крупнейшего в мире Таван-Толгойского месторождения составляют 7,4 млрд т угля. Эксперты корпорации «Rio Tinto» оценивают запасы месторождения Оюу-Толгой, расположенного в Южной Гоби, в 80 км от границы с Китаем, в 25 млн т меди на пятьдесят лет эксплуатации.

Всё о цифровизации в жизни монголов, иностранных компаниях в горнорудной отрасли, строительстве первого нефтеперерабатывающего завода и об открытии нового международного аэропорта в обзорном материале CA-News.

Цифровые технологии в жизни монголов

В 2017 году отборочный комитет Business Initiative Directions, главный офис которого находится в Мадриде, признал достойной награждения международным призом International Arch of Europe (Арка Европы) в категории “Золото” компанию “Улаанбаатар Смарт Карт”.

Данная монголськая компания внедрила карты вместо билета на автобус. С 1 апреля 2017 года для оплаты проезда пассажиры автобусов начали пользоваться только смарт-картами. Она названа в честь столицы страны – Улан-Батор.

Транспортная карта “U-money” - это монгольский адаптированный вариант корейской системы “T-money”. Корейская смарт-карта была заказана Улан-Батором в сентябре 2014 года, а система смарт-карт была внедрена в июле 2015 года. Проект направлен на развитие общественного транспорта Улан-Батора, внедрение новых технологий, создание управления общественного транспорта и электронных операционных систем.

Чтобы устранить бюрократию в государственной службе Монголия приняла ряд мер. К примеру: получение удостоверения по запросу различных услуг через АТМ (терминал, выдающий справки).

Все документы нужно подавать лично, зато получить их очень просто. 25 видов справок выдает специальный терминал: о разводе и браке, о несудимости, временный паспорт. Платишь 1000 тугриков ($0,37) и получаешь документ с печатью. Такие автоматы стоят в каждом госучреждении и на почте.

А также на автовокзалах можно заказать и увидеть цены, маршруты автобусов.

Один из крупнейших банков Монголии, Trade and Development Bank of Mongolia (TDBM), совместно с компанией Compass Plus, международным поставщиком программных продуктов в сфере электронных платежей и розничного банкинга, запустил первый в стране проект по мгновенному изданию карт. Основной целью проекта стало стремление банка сделать процедуру получения карт более удобной для клиентов за счет сокращения количества визитов в банковские отделения.

Решение TranzAxis Instant Issuance от Сompass Plus позволяет банку выдавать карту клиенту всего за одно посещение, предлагая при этом быстрый и качественный сервис, что обеспечивает TDBM существенное преимущество в сложной конкурентной среде Монголии.

И в прошлом году Монголия выпустила первую в мире лицензию на цифровую валюту в соответствии с Законом о новой платежной системе.

Ранее Mobicom разрешалось выдавать токены своим мобильным клиентам через приложение кошелька под названием Candy Pay. Используя приложение, клиенты могли отправлять средства в банк или из своего банка, оплачивать счета, совершать покупки в Интернете у избранных продавцов через приложение,и переводить средства другим пользователям.

Однако, начиная с 1 октября 2018, предприятиям всей Монголии будет разрешено использовать Candy в качестве официальной платежной системы, и, хотя еще предстоит выяснить, в какой степени эта конкретная валюта будет популярна, генеральный директор Mobicom Тацуя Хамада выразил надежду, что цифровые валюты поспособствуют изменению ландшафта финансовых услуг.

А также, в Монголии принято хранить все чеки. На каждом из них есть QR-код и числовой код. Если сканировать их специальным приложением Ebarimt, в начале следующего года вернутся 20% уплаченного НДС. НДС в Монголии составляет 10%, поэтому в конце года вам вернут примерно 2% от потраченной суммы.

Монгольская IT-компания “INSTUT”, дочерняя компания Kaizen Mongolia, успешно работает на рынке Юго-Восточной Азии. Но путь ее был нелегким. Компания презентовала свои услуги под названием “iRestaurant” в начале октября 2016 года в крупном центре экономики и бизнеса Сингапура.

Сегодня стало известно, что сеть-ресторанов “Тунг Лок” (TungLok), включающая 24 ресторана в Сингапуре, приобрела приложение “iRestaurant”. Монгольская компания соперничала за право разработки программного обеспечения для сингапурской компании с более чем 20-ю командами инженеров из США, Австралии, Новой Зеландии, Тайваня и Сингапура.

В прошлом году первичное публичное размещение акций монгольской компании LendMN привлекло 2 млн долларов. LendMN является дочерней компанией монгольской AND Global, занимающейся мгновенным кредитованием. LendMN - платформа мгновенного кредитования, монгольский филиал в Сингапуре, созданный на основе FinTech и AND Global.

Монгольская компания AND Global использует технологические инновации и ответственные банковские услуги для предоставления доступного финансирования миллионам малообеспеченных людей во всем мире. Их продукт LendMN - это финансовая услуга, основанная на мобильных приложениях, использующая технологию, основанную на AI, для расчета персонализированных кредитных баллов клиентов с не очень хорошей кредитной историей. Клиенты могут взять персональные кредиты, воспользовавшись своим смартфоном, при этом им не нужны залог или пакет документов, а проценты по кредиту будут ниже, чем в традиционных банках.

В 2018 году, по данным Комиссии по регулированию коммуникаций Монголии (Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо-ХХЗХ), быстрое расширение рынка смартфонов привело к резкому скачку в ИТ-индустрии Монголии, поскольку объем переданных данных с использованием сети 3G вырос на 51 процент (с 17,4 терабайта до 26,3 терабайта) в 2017 году. За прошедшие годы в Монголии появилось несколько инновационных мобильных приложений, например LendMN, предоставляющий финансовые услуги и UBCab, помогающее выбрать и заказать такси. По прошлогодным данным рынок мобильных приложений в развивающейся Монголии довольно молод, но участие коммерческих банков в приложениях fintech обеспечивает благоприятную инфраструктуру платежей. Например, приложение «Большие деньги» Банка торговли и развития обеспечивает более легкую покупку кредита с предоплатой для мобильных телефонов.

В 2017 году доходы от ИТ-индустрии составили 1,07 трлн.тугриков ($369 млн), причем половина покупок была совершена через мобильные приложения.

Инвестиции в ИТ-сектор составили 173,2 млрд тугриков ($64 млн), а налоги, полученные от сектора, составили 150,2 млрд тугриков ($54 млн).

17 сентября текущего года в Улан-Баторе состоялась конференция «Кочевники в эпоху цифровых технологий», организованная Блаватникской школой при Оксфордском университете, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и компанией Access Solutions LLC.

На конференции руководитель исследовательского проекта «Монголия в эпоху цифровых технологий» Б.Болор-Эрдэнэ выступил с докладом о вышеупомянутом проекте по процессу разработки цифровой стратегии и результатах недавно проведенной оценки готовности к цифровым технологиям, а также о проекте национальной цифровой стратегии. Работа, проведенная в Монголии, обеспечила обратную связь, которая укрепила Комплект цифровой экономики Комиссии по путям развития, предназначенный для поддержки правительств, желающих подготовить свою экономику к цифровому веку.

Комплект цифровой экономики (The Digital Economy Kit) разрабатывался более года с использованием пилотных проектов в стране и консультаций с экспертами и основан на новаторских исследованиях и анализе, приведенных в отчете Комиссии по составлению схем инклюзивного роста. Монголия является одной из трех стран, адаптирующих комплект для своих страновых условий.

Мэр столицы С.Амарсайхан во время участия в панельной дискуссии конференции «Готова ли Монголия к цифровой трансформации» вместе с главой Управления по коммуникациям и информационным технологиям Б.Чинбатом, главой экономического совета при канцелярии премьер-министра Т Хаш-Эрдэнэ, основатель ООО «И Глобал» и глава совета директоров компании «ИКТ» Г.Лхамсурэн, отметил важность вовлечения всех жителей города Улан-Батора в деятельность по цифровой трансформации. Он также представил обновленную информацию об онлайновых общественных услугах, предоставляемых жителям населенных пунктов юрочных районах города Улан-Батор. Например, ведутся работы по созданию базы данных о городском развитии города, и уже завершено технико-экономическое обоснование по созданию системы управления системой видеонаблюдения в целях улучшения инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.

Япония к примеру отдает предпочтение монгольским специалистам. Крупная японская корпорация открыла IT-филиал в Улан-Баторе. Dentsu Inc. (Штаб-квартира: Минато-ку, Токио, президент - Тосихиро Ямамото, Капитал: 74 609,81 млн.иен) объявила сегодня о подписании соглашения о приобретении Data Artist Inc. (Штаб-квартира: Минато-ку, Токио, генеральный директор: Сатору Ямамото), чтобы ускорить применение AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственного интеллекта (ИИ) в маркетинге.

В январе этого года Dentsu запустила проект «AI MIRAI», команда которого управляет использованием ИИ внутри и вне компании. Применение ИИ в маркетинге растет, и наиболее актуальной проблемой сегодня является обеспечение и развитие талантов, которые хорошо разбираются в новейших технологиях. Благодаря приобретению Data Artist, одного из лидеров в разработке ИИ для маркетинга, Dentsu ускорит использование технологий ИИ, имеющих решающее значение для развития своего бизнеса, для повышения его конкурентоспособности и предоставления жизнеспособных инновационных решений для своих клиентов.

Dentsu и Data Artist уже тесно сотрудничают с ноября 2016 года через партнерство и совместные проекты, включая разработку «SHAREST (β-версия)», систему прогнозирования рейтинга телевизионной аудитории на основе глубокого обучения и усовершенствованный механизм для «People-Driven DMP», платформы управления данными для «People Driven Marketing», которая является основой для продвижения маркетинговых методов Dentsu Group в Японии, использующих людей в качестве ориентира. На главном японском телеканале NHK недавно вышел репортаж о том, как компания-разработчик программного обеспечения из Токио нанимает профессионалов из Монголии.

Компания разрабатывает маркетинговую программу, основанную на искусственном мышлении, которая определяет поведение потребителей. 20 процентов сотрудников данной компании – монголы.

Из-за нехватки рабочей силы японские компании вынуждены привлекать специалистов из других стран. Квалифицированные сотрудники нашлись в Монголии. Монгольские специалисты хорошо работают и обучают новых экспертов, работающих на внутреннем рынке Японии, говорится в сообщении.

Data Artist, став дочерней компанией корпорации Dentsu, решила увелечить число своих монгольских сотрудников в 20 раз.

Иностранные компании в горнорудной отрасли Монголии

Монголия очень богатая медью, золотом, ураном, редкоземельными металлами и другими и ресурсами.

Оюу Толгой занимает третье место в мире среди крупнейших месторождений меди и шестое место в мире по запасам золота. Разработка ведется как открытым (карьеры), так и в подземным (шахты) способами. Месторождение, открытое в 2001 году, находится в пустыне Гоби примерно в 550 километрах от столицы Монголии Улан-Батора. Компании Turquoise Hill Resources (ранее Ivanhoe Mines) и Rio Tinto подписали в 2009 году соглашения с правительством Монголии о долгосрочном сотрудничестве и инвестициях.

Владельцы Оюу-Толгой: Turquoise Hill Resources Ltd. (контролирует 66% акций), мажоритарным акционером которой является Rio Tinto, остальные 34% контролируются правительством Монголии через государственную компанию Erdenes MGL. Две компании с китайскими инвестициями занимаются добычей и экспортом нефти из Монголии в Китай.

Turquoise Hill - канадская компания «Тёркиз Хил Ресорс», дочка Rio Tinto, владеет 66% акций разрабатываемого монгольского месторождения Оюу толгой.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горнометаллургическая компания. Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc.

Прибыль монгольской стороны до 2055 года составит 31 процент. В ходе проверки также установлено, что проект Оюутолгой заложен в качестве залога, говорится в отчёте парламентской рабочей группы по проверке вопроса об осуществлении инвестиционного договора по использованию месторождения Оюутолгой.

И хотя Монголия владеет 34 процентами акций проекта Оюутолгой, по состоянию на 30 марта 2019 года сумма задолженности монгольской стороны составляет $1 млрд 79 млн. При этом процентная ставка по этой задолженности возросла до $541 млн.

Монголы не знают сумму дохода от сбыта медного концентрата стороны инвестора, так как компания «Рио Тинто» скрывает этот договор от монгольской стороны и не предоставила рабочей группе для ознакомления.

Если в 2017 году компания «Рио Тинто» получила прибыль от проекта Оюутолгой в размере $744 млн, то Монголия — $175 млн. долларов. В том же году получена сумма в $133 млн в счёт оплаты менеджмента, $69 млн – за профессиональные услуги, $470 млн – за оплату процентных ставок акционеров.

Другая же компания Дачин Тамсаг совместно с Тушин планируют экспортировать 50 миллионов тонн нефти каждая. А оставшиеся крупные угольные шахты, например, Energy Resource, являются 100% частными монгольскими инвестициями, а другая компания - крупная государственная компания Erdenes Tavan Tolgoi.

Крупные шахты ранее требовали иностранных инвестиций. Сейчас Монголия и ее частный сектор ищут инвестиции через IPO на международных фондовых биржах.

Крупнейшее в мире месторождение Эрдэнэт или его компания ГОК Эрдэнэт стало на 100% монгольским.

На севере Монголии Aspire Mining работает над инфраструктурой, такой как железная дорога. Компания зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже. Монголия на крупных месторождениях стремится найти косвенные инвестиции, а на другом уровне - через IPO на международных фондовых биржах.

Centerra Gold в Монголии

10 сентября 2019 года кассационный суд по административным делам столицы Монголии принял решение об аннулировании геологоразведочных и эксплуатационных лицензий у канадской компании, «Сентерраголд Монголия» (Centerra Gold Inc).

«Сентераголд» — Centerra Gold Inc. – канадская золотодобывающая компания, специализирующаяся на эксплуатации, разработке, геологической разведке и приобретении объектов золотодобычи в Северной Америке, Азии и других регионах мира. Является крупнейшей западной компанией-производителем золота в Центральной Азии.

Иск был подан негосударственной организацией «Движение за спасение горы Ноён уул». Считается, что гора Ноён уул хранит в себе ценные археологические артефакты гуннского периода.

Было создано общественное движение "Спасём Ноён-Уул", которое стало бороться против промышленной добычи ископаемых на священной для монголов территории.

Курганы Ноён-Уул состоят из более чем 200 крупных курганов, каждый приблизительно 2 м в высоту, квадратный в плане, покрывает гробницы из древесины. Они расположены на берегу реки Селенга в горах Северной Монголии к северу от Улаанбаатара в сомоне Батсүмбэр, Төв аймака. Впервые археологические раскопки их проводились в 1924-1925 г.г.

Большинство объектов, обнаруженные при раскопках Ноён-Уул сейчас находятся в Эрмитаже.

Centerragold Монголия в свою очередь сделала заявление по данному решению.

Как говорится в заявлении компании, 11 сентября кабинет министров Монголии принял решение зарегистрировать гору Ноён, которая находится в сомоне Манда, Сэлэнгэ аймака, в качестве национального заповедника.

Гора Нойон имеет около 27 667 378 тонн руды и 75 942,11 тонн золота. Золотодобывающая компания Centrerra получила лицензию на разведку на горе Нойон в 2008 году.

Однако неправительственная организация "Спаси гору Ноён" подала иск в Улан-Баторский городской суд.

Помимо повышения статуса горы, были аннулированы геологоразведочные и эксплуатационные лицензии на площадках 372А, 431А, 5082А и 10810А, что не входит в территорию данной горы, передает монгольской новостной сайт News.mn.

Centerra сделала заявление, что их лицензированные участки находятся в более 10 км от данной территории горы Ноён-Уула, где якобы находятся ценные археологические артефакты гуннского периода.

Строительство первого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Монголии

История первого монгольского НПЗ началась в мае 2015 года когда премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Монголию.

Во время визита индийский премьер подчеркнул, что развитие отношений с Монголией является неотъемлемой частью внешней политики Индии. Он акцентирововал на более чем 2 тысячелетних отношениях между двумя народами.

Свою речь премьер Индии посвятил, в частности, подтверждению духовного родства Индии и Монголии. Индия является не просто третьим, а духовным соседом монголов. «Мы сумели доказать всему миру – сказал Моди, – что монголо-индийские связи, установленные нашим разумом и душой, могут преодолевать любые расстояния и любые преграды».

По итогам данного визита Монголия и Индия подписали 14 двусторонних соглашений по итогам переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди и его монгольского коллеги Чимэдийна Сайханбилэга в городе Улан-Батор. Документы предполагают, в частности, возобновление прямого авиасообщения из Нью-Дели в Улан-Батор, столицу Монголии, начало подготовки Индией монгольских специалистов в сфере кибербезопасности, развертывание культурных обменов и проведение регулярных двусторонних консультаций в сфере национальной безопасности.

Однако в мае 2016 года, Индия предоставит Монголии кредитную линию в объеме 1 млрд долларов США для финансирования инфраструктурных проектов в области железнодорожного транспорта, энергетики и др., сообщала газета Hindustan Times.

Bloomberg в свою очередь отметил, что за счет кредита предполагается финансировать строительство электростанций, призванных снизить энергетическую зависимость Монголии от России. Этот кредит будет предоставлен Эксимбанком Индии (Exim Bank) как выполнение обещания премьер-министра Индии. Нарендра Моди пообещал предоставить кредит в размере 1 млрд. долларов США во время официального визита в Монголию 16-17 мая 2015 года.

В 2017 году премьер-министр Монголии У.Хүрэлсүх принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Монголии Суреша Бабу, с которым обсудил ход реализации проекта сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что правительство сосредоточится на ускорении реализации проекта нефтеперерабатывающего завода, финансируемого за счет кредита в миллиард долларов, который премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил во время своего визита в Монголию в 2015 году. Посол отметил, что целевая группа из девяти человек прибудет из Индии в Монголию для изучения предлагаемых расходов по кредиту.

В 2018 году посол Индии в Монголии Суреш Бабу объявил, что индийская компания Engineers India Limited завершила детальное технико-экономическое обоснование строительства нефтеперерабатывающего завода, который будет построен на 150 гектарах в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь. Технико-экономическое обоснование будет представлено Министерству горнодобывающей и тяжелой промышленности после того, как будет оценено независимыми экспертами.

Долгожданное строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Монголии началось в июне 2018 года. В настоящее время строительства дороги, инфраструктуры электроснабжения завершено на 100 процентов. А само строительство завода начнется в марте 2020 года.

Нефтеперерабатывающий завод расположен в 18 км от Сайншанда, провинциального центра аймака Дорноговь, его площадь - 150 гектаров. Будущий НПЗ будет способен перебрабатывать 1,5 миллиона тонн сырой нефти в год. В настоящее время резервы прогнозируются на 40 лет.

Новый нефтеперерабатывающий завод, строительство которого планируется завершить в конце 2022 года, полностью удовлетворит спрос страны на бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ в стране.

Новый аэропорт Улан-Батора, 51% прибыли от него получит Япония

5 июля 2019 года официально открылся новый международный аэропорт, расположенный на территории сомона Сэргэлэн Центрального аймака Монголии. На данный момент в эксплуатацию не сдан.

Новый аэропорт располагается на площади в 3800 кв. метров с посадочной площадью для 21 самолёта.

Менеджмент нового международного аэропорта будет реализован совместно с Японией на основе «Договора о концессии». 51% прибыли аэропорта получит японская сторона, а 49% – монгольская.

Японские фирмы Mitsubishi и Chiyoda подписали соглашение с управлением гражданской авиации Монголии на сумму 50 млрд йен ($492,4 млн.) о строительстве нового международного аэропорта Улан-Батора.

Наряду с этим, также состоялась церемония принятия скоростной автомагистрали протяжённостью в 32 км до нового аэропорта.

Аэропорт сможет принимать до 3 млн пассажиров в год, и имеет возможность и земельное пространство для возможного будущего расширения и увеличения пропускной способности до 12 млн пассажиров в год. Для сравнения, нынешний аэропорт Улан-Батора Чингисхан, самый большой аэропорт в Монголии, обслуживает около 0,9 млн пассажиров в год.

