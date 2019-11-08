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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана встретился с принцем Каримом Ага-Ханом IV в Париже

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в рамках своего официального визита во Францию встретился 7 ноября в Париже с принцем Каримом Ага-Ханом IV, сообщает пресс-служба главы государства.

Были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с «Организацией Ага-Хана по развитию». В ходе беседы стороны выразили готовность к дальнейшему развитию и расширению связей, обсудили вопросы реализации проектов, сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства, строительства, развития сельских районов, образования, здравоохранения и культуры, охраны окружающей среды и принятия мер по устранению последствий стихийных бедствий.

В сфере экономического развития особое внимание было уделено взаимовыгодному сотрудничеству между Республикой Таджикистан и организацией Ага-Хана по развитию, особенно посредством Фонда Ага-Хана по экономическому развитию (АКФЭД) и его общественных и частных компаний в Таджикистане.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы двусторонних связей в области реализации государственных и стратегических программ, таких как достижение полной энергетической независимости, выход из коммуникационного тупика, строительство мостов и создание межграничных рынков в приграничных районах Таджикистана с Афганистаном, вклад Университета Центральной Азии в Хороге в развитие сферы образования.

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