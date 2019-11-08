Кабульские силовики опровергли заявления о вторжении боевиков ИГ в Таджикистан из Афганистана, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Группа боевиков, совершивших нападение на пограничную заставу в Таджикистане в ночь на 6 ноября, не переходила афгано-таджикскую границу. Об этом «Независимой Газете» заявили сразу несколько высокопоставленных источников в силовых структурах Афганистана. По их словам, искать следы этой группы террористов следует за пределами афганской территории.

Как ранее сообщил ГКНБ Таджикистан, в ночь на среду 6 ноября вооруженная группа из 20 боевиков в масках напала на погранзаставу «Ишкобод», расположенную на таджикско-узбекской границе, в 60 км к юго-западу от Душанбе.

Согласно официальной информации таджикских силовиков, в ходе боестолкновения 15 террористов были уничтожены, оставшиеся пятеро ранены и задержаны.

В бою погибли один солдат погранвойск и один сотрудник МВД Таджикистана. Представители ГКНБ подчеркнули, что группа боевиков принадлежала к «Исламскому государству» и прибыла в Таджикистан с территории соседнего Афганистана.

Однако опрошенные «НГ» высокопоставленные и информированные сотрудники афганских силовых ведомств опровергли утверждения таджикских коллег о проникновении группы боевиков ИГ в Таджикистан из Афганистана.

«Участок госграницы в уезде Кала-и-Зал провинции Кундуз, откуда, по сообщениям СМИ, якобы проникли боевики ИГ в Таджикистан, вполне достойно охраняется с афганской, да и с таджикской стороны, - прокомментировал «НГ» ситуацию один из афганских силовиков. – Наши службы здесь зафиксировали и пресекли бы попытку перехода границы не то что группой в 20 человек, но даже одним человеком. Не надо забывать также, что участок границы в Кала-и-Зал очень труден для нелегального перехода: для этого боевикам пришлось бы переправиться через реку Пяндж, а это, поверьте, очень непросто сделать, тем более, группе в два десятка человек».

«Это бред, - коротко прокомментировал сообщения СМИ о якобы прорыве террористов ИГ из Афганистана в Таджикистан информированный собеседник «НГ» в афганских спецслужбах. – Такой переход через границу просто не мог состояться, о нем наверняка знали бы и мы, и наши таджикские коллеги. Наши агентурные возможности позволяют иметь полное представление о том, что происходит в приграничных районах».

Один из афганских силовиков в разговоре с «НГ» выразил уверенность, что «следы этой группы боевиков следует искать за пределами афганской территории»: «Эти люди точно пришли не из Афганистана. Возможно, группа была сформирована уже на территории Таджикистана. Сложно сказать, насколько к этому причастно ИГ. Хорошо, что захвачены пленные, значит, будут получены важные показания. Надеюсь, таджикские коллеги поделятся с нами этой информацией».

До сих пор официальные медиа-ресурсы ИГ игнорируют тему инцидента 6 ноября на узбекско-таджикской границе. «Исламское государство» также не взяло на себя ответственность за подготовку террористической акции в Таджикистане.