На 25-летие нейтралитета в Туркменистане возведут скульптуру алабая

CA-NEWS (TM) - 6 ноября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал строительство крупных объектов Ашхабада. Сопровождали главу государства хяким столицы Шамухаммет Дурдылыев, заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Довран Худайбердиев и представитель французской компании Bouygues, передает Хроники Туркменистана.



Бердымухамедову были представлены проекты объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в 2020 году в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана. Среди них — скульптура туркменского алабая.

Также президенту было доложено, что вдоль проспекта Махтумкули, на участке между улицами Таслама и Тегеранской, будет построено шестнадцать 12-этажных домов.