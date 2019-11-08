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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На 25-летие нейтралитета в Туркменистане возведут скульптуру алабая

CA-NEWS (TM) -  6 ноября президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал строительство крупных объектов Ашхабада. Сопровождали главу государства хяким столицы Шамухаммет Дурдылыев, заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Довран Худайбердиев и представитель французской компании Bouygues, передает Хроники Туркменистана.

Бердымухамедову были представлены проекты объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в 2020 году в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана. Среди них — скульптура туркменского алабая.

Также президенту было доложено, что вдоль проспекта Махтумкули, на участке между улицами Таслама и Тегеранской, будет построено шестнадцать 12-этажных домов.

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