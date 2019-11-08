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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Южная Корея экстрадировала двух граждан Северной Кореи, подозреваемых в убийстве 16 человек

CA-NEWS (CA) -  Южная Корея экстрадировала двух рыбаков, подозреваемых в убийстве 16 человек на северокорейском рыболовном судне в Японском море.

Министерство по делам воссоединения Кореи сообщило, что двое мужчин в возрасте 20 с лишним лет были депортированы в Северную Корею в четверг после того, как днем ранее Пхеньян согласился их принять, передает NHK.

Южная Корея впервые подвергла депортации граждан Северной Кореи, несмотря на политику предоставления убежища перебежчикам, которая проводится с момента окончания Корейской войны.

Представитель министерства сказал, что это необычное решение было принято потому, что эти двое являются, по словам Южной Кореи "злостными преступниками", которых невозможно считать беженцами в рамках международного законодательства, и что они могут представлять угрозу безопасности жителям Южной Кореи.

Как сообщают источники в министерстве, эти двое и еще один рыбак убили капитана и других членов экипажа в конце октября.

Следователи говорят, что оба задержанных приняли эти обвинения, а третий подозреваемый был арестован в Северной Корее.

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