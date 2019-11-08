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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане провели учения по запуску ракет ПВО

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане проведены учения по применению ракет противовоздушной обороны на военном полигоне земля-воздух «Кулкудук», расположенного на территории Навоийской области.

Учения провел личный состав подразделения Войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Министерства обороны Республики Узбекистан согласно учебному плану боевой подготовки, сообщили в министерстве. В ходе учения военнослужащие отработали задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое.

С получением из вышестоящего командования команду «уничтожить цель» ракета земля-воздух, находящихся в боевом положении была запущена в направлении цели. Через несколько секунд летательный аппарат условного противника был полностью нейтрализован.

Учения проводились с целью проверить подготовку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям, мастерство владения тактическими приемами в ходе ведения противовоздушного боя, мобильность и слаженность действий личного состава.

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