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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане реализуются инвестпроекты по созданию 20 новых предприятий

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане реализуются инвестиционные проекты по созданию 20 новых производственных предприятий.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах экономического блока страны, с их реализацией будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест. Сумма инвестиционных соглашений составляет более 14 млрд. сомони.

По данным источника, предприятия специализируются в производстве строительных материалов, переработки сельхозпродукции, включая животноводства, а также в сфере горнорудной промышленности.

Между тем эксперты отмечают, что в реализации промышленных проектов важно обратить внимание на переработку сельхозпродукции с учетом внутренних потребностей и реализации продукции на внешних рынках. Кроме того, в сфере горнорудной промышленности инвестиционные соглашения должны предусматривать полный цикл переработку сырья до конечной продукции.

В стране до сих пор не налажена полная переработка хлопка-волокна внутри страны, несмотря на принятые программы. К примеру, в 2018 году из объема 98 тыс. тонн производимого хлопка-волокна было экспортировано 93 тыс. тонн с учетом остатка в прошлом году

В свою очередь власти республики утверждают, что в 2018 году предприятия, занимающиеся полной переработкой хлопка-волокна, были освобождены от 6 видов налогов.

Кроме того, продажа школьной одежды была освобождена от налога на добавленную стоимость, импорт комплектующих изделий для производства школьной одежды – от налога на импорт и налога на добавленную стоимость.

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