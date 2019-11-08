Служба скорой помощи Ташкента получила реанимобили «Ford»

CA-NEWS (UZ) - Служба скорой медицинской помощи города Ташкента” получила новые реанимобили.

Общая стоимость автомобилей составляет $11,9 миллиона. Предусмотрена доставка в Узбекистан 150 реанимобилей скорой медицинской помощи марки “Ford”, оснашенных современными информационно-коммуникационными технологиями и медицинским оборудованием. На сегодня доставлены 9 таких автомобилей. До конца года планируется доставка еще 141, сообщила пресс-служба Минздрава.

С целью реализации с компанией “Huawei” проекта “Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи во всех регионах республики” стоимостью 155 миллионов долларов США с китайскими партнерами проводятся переговоры по привлечению необходимых средств. В рамках проекта планируется оснащение современными ИКТ call-центров службы скорой медицинской помощи всех регионов страны и обновление существующего транспортного автопарка скорой медицинской помощи.

Помимо этого, в тестовом режиме внедряется автоматизированная система управления службы скорой медицинской службы, в данное время начинается обучение работников, которые будут использовать эту систему. Начиная с 1 декабря нынешнего года система полностью будет запущена в городе Ташкенте. Кроме этого, в следующем этапе разрабатываются онлайн, то есть мобильные приложения, с помощью которых больные могут непосредственно отправить свои обращения с планшета или телефона.