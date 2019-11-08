«Талко» и французская компания Fives подписали соглашение на 200 млн евро

CA-NEWS (TJ) - 7 ноября в рамках официального визита в Париж президент Таджикистана встретился с предпринимателями и инвесторами Франции, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества, возможности и потенциал Таджикистана для расширения торгово-экономических отношений с Францией.

Мероприятие вступительным словом открыл председатель Совета предпринимателей Таджикистана и Франции Кристофф Фантен.

Для поднятия на новый уровень обоюдовыгодных торгово-экономических и инвестиционных отношений двух стран была отмечена необходимость расширения межправительственного сотрудничества в перспективных секторах, таких, как гидроэнергетика, транзитная инфраструктура, промышленность, в том числе легкая, пищевая и химическая, машиностроение, черная и цветная металлургия, туризм, переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции до реализации ее на экспорт.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках Совета предпринимателей Таджикистана и Франции, торгово-экономических отношений между компаниями двух стран, была отмечена важность образования Французского агентства развития в Таджикистане.

Было подчеркнуто, что в настоящее время в Республике Таджикистан успешно осуществляют свою деятельность 20 французских компаний и цехов.

На мероприятии с французской стороны выступил специальный представитель Министерства иностранных и европейских дел Французской Республики по Центральной Азии, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Таджикистан, руководители авторитетных компаний: «Аэробус» (AIRBUS) «Клустер Монтейджн» (CLUSTER MONTAGNE), «Фивз» (FIVES), «Групп Иннитера» (GROUP INNITHERA), «Сафран» (SAFRAN), «Шевер» (SCHIEVER), «Талес» (THALES), «Тотал» (TOTAL), «Трактебел Инджиниринг» (TRACTEBEL ENGINEERING) и «Медеф Интернасионал» (MEDEF INTERNATIONAL) и высоко оценили вклад Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в дело создания благоприятных условий для инвестирования, выразили свою заинтересованность в развитии и расширении экономики Таджикистана.

В завершение встречи французские предпринимательские и инвестиционные круги были призваны посетить Таджикистан и вплотную ознакомиться с торговыми и инвестиционными возможностями нашей страны.

На встрече между сторонами состоялась полезная и обстоятельная дискуссия по нахождению новых путей торгово-экономического сотрудничества.

Здесь же были подписаны новые документы по развитию и расширению торговых отношений:

— Меморандум о сотрудничестве между Государственным унитарным предприятием «Тоджинвест» и Ассоциацией «MEDEF International» Французской Республики.

— Соглашение о сотрудничестве между компанией «Талко» (Таджикистан) и французской компанией «Фивз» (Fives) на сумму 200 млн евро, на первом этапе 52 млн евро для реконструкции анодного цеха «Талко». Уместно напомнить, что анодный цех был построен 45 лет назад компанией «Фивз».

— Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между компанией «Талко», французской компанией «Фивз» (Fives) и германской компанией «Риедхаммер» (Riedhammer) по импорту современных технологий для анодного цеха компании «Талко».

— Соглашение о сотрудничестве между европейской компанией «Аэробус» и авиакомпанией «Сомон Эйр» Таджикистана по импорту вертолетов. Уместно отметить, что компания «Сомон Эйр» уже имеет в Таджикистане один вертолет и намерена приобрести ещё 5 вертолетов.

— Соглашение о сотрудничестве между французской компанией «Лаборатория Иннотек Интернасионал» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сифат Фарма» Таджикистана по сотрудничеству в сфере фармацевтики.

— Соглашение о сотрудничестве между Обществом с ограниченной ответственностью «Амид» Республики Таджикистан и компанией «Шивер Групп» Французской Республики по созданию торгового центра в Бободжон Гафуровском районе Согдийской области.

— Меморандум о сотрудничестве между Государственным учреждением «Ташаккул ва рушди сохибкории Тоджикистон» и Информационно-технологической и коммуникационной школой «ITC School Ecole 42».