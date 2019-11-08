Монгольская компания получила первую бизнес-лицензию на China International Import Expo

CA-NEWS (MNG) - Экспонент из Монголии получил 5 ноября первую торговую лицензию, которая была выдана на второй международной выставке Шанхая China International Import Expo компанией Qingpu District.

Монгольская национальная торгово-промышленная палата уполномочила своего китайского представителя создать в районе компанию по управлению бизнесом, которая будет продавать около 10 наименований продукции, включая кашемировые свитера, кожаные сумки, пиво, облепиховый сок и рапсовое масло.

Регистрационные материалы компании были представлены властям утром 5 ноября в зоне обслуживания предприятий, созданной наблюдателями рынка на месте проведения выставки, а деловая лицензия была выдана во второй половине дня.

Представители компании заявили, что продукция компании будет представлена на торговой площадке выставки.