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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская компания получила первую бизнес-лицензию на China International Import Expo

CA-NEWS (MNG) -  Экспонент из Монголии получил 5 ноября первую торговую лицензию, которая была выдана на второй международной выставке Шанхая China International Import Expo компанией Qingpu District.

Монгольская национальная торгово-промышленная палата уполномочила своего китайского представителя создать в районе компанию по управлению бизнесом, которая будет продавать около 10 наименований продукции, включая кашемировые свитера, кожаные сумки, пиво, облепиховый сок и рапсовое масло.

Регистрационные материалы компании были представлены властям утром 5 ноября в зоне обслуживания предприятий, созданной наблюдателями рынка на месте проведения выставки, а деловая лицензия была выдана во второй половине дня.

Представители компании заявили, что продукция компании будет представлена на торговой площадке выставки.

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