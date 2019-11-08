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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия депортировала около 800 граждан КНР. Как их встретили в Китае? (фото)
Предыстория: Около 800 граждан Китая депортированы из Монголии

CA-NEWS (MNG) -  В ночь с 29 на 30 октября в ходе совместной проверки, проведенной Главным разведывательным управлением, Главным полицейским управлением и Управлением по делам иностранных граждан и подданных было установлено, что 783 гражданина КНР, занимались трудовой деятельностью, что было не совместимо с целями их пребывания в стране.

Согласно статье 37.1.7 закона “О правовом статусе иностранных граждан” в отношении задержанных граждан Китая устанавливается запрет на въезд в Монголию в течение трех лет.

Депортация осуществлена через международный контрольно-пропускной пункт Замын-Ууд, и все пассажиры спецсостава переданы китайской стороне.

2 ноября Управление по делам иностранных граждан и подданных Монголии сообщило о депортации специальным поездом около 800 граждан Китая, которые занимались трудовой деятельностью в Монголии, несмотря на въезд в страну по туристической и деловой визе сроком до 30 дней.

Депортация была осуществлена специальным дежурным поездом. Монгольские полицейские передали их китайское стороне согласно всем международным правилам.

Китайские СМИ опубликовали фоторепортаж со встречи своих депортированных граждан.

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