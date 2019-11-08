Проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов Казахстана обсудили на Бюро Мажилиса

CA-NEWS (KZ) - 8 ноября состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает пресс--служба Мажилиса.

Палате предлагается обсудить ратификационное Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка. Данный акт создаст условия для обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в отраслях услуг (банковском, страховом секторах, сфере услуг на рынке ценных бумаг). И в целом предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС.

Во II чтении депутатам предложено рассмотреть проект закона с сопутствующими поправками «Об обязательном социальном страховании».

Палате предстоит назначить сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам, поступившим в Мажилис. В их числе Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, а также Протокол о запрещении применения на войне различного рода газов и бактериологических средств.

Среди новых законопроектов пакет ратификационных поправок в Договор о коллективной безопасности, в Устав и в Соглашение о правовом статусе этой организации.

На заседании Бюро также рассмотрен вопрос о проведении выездного заседания Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе в Туркестанской области.



