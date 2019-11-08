Как живут иностранные студенты в Монголии?

CA-NEWS (MNG) - Как живут иностранные студенты в Монголии и каковы преимущества и недостатки обучения. Агентство news.mn взяло интервью у некоторых иностранных студентов, которые живут в Студенческом общежитии № 4 Государственного университета Монголии (Монгол Улсын Их Сургууль-МУИС).

В общежитии №4 проживают более 180 иностранных студентов. Студенты обычно живут вместе, деля 2-3 человека в комнате; некоторые из них - супружеские пары. Некоторые из них учатся в Монголии с государственными стипендиями или участвуют в программах обмена студентами, в то время как остальные оплачивают их самостоятельно.

- Х.Өнөргэрэл и Б.Улаантуяа, пара из Внутренней Монголии, Китай, и учатся на степень доктора журналистики в МУИС. Они приехали из региона Хөлөнбуир АРВМ со своим сыном У.Ивээлом около двух месяцев назад. Трехлетний У.Ивээл идет в детский сад рядом с общежитием. Их первое впечатление о Монголии полностью отличалось от их ожиданий.

Журналист: Почему вы выбрали Монголию? Каково ваше первое впечатление?

-Х.Өнөргэрэл: Невозможно защитить докторскую степень по журналистике на монгольском языке в Хөлөнбуире, потому что разрешен только китайский. Мое первое впечатление в Монголии было совершенно другим. Монголия быстро развивается, а монголы вежливы.

Журналист. Что вы думаете о ситуации в общежитии?

-Х.Өнөргэрэл: В общежитии тепло и уютно. Это хорошо. Но общественных мероприятий, таких как приветственная вечеринка среди иностранных студентов, было недостаточно.

Следующий студент - Кэнта из Химедзи, города в Японии.

Он учится в Монголии более года. Кента живет с студентом Внутреннего Монголии. Это помогает ему в овладении монгольского быстро. Кэнта сказал, что голубое небо и сияющие звёзды на ночном небе - лучшая вещь в Монголии. «Монголы общаются очень по-вежливо даже с незнакомцами. Они помогают нам, не спрашивая, монголы очень душевные. Но в Японии это очень отличается из-за определенных культурных факторов, таких как попытка не беспокоить других; это делает людей холодными и далекими друг от друга. Это приводит к одиночеству и делает людей грустными в Японии». Он любит все виды монгольской еды, приготовленной из баранины. Баранина в Японии встречается редко, в то время как монголы потребляют ее каждый день.



Европейские студенты

Венгерский студент Питер живет рядом с Кентой. Было трудно взять у него интервью, потому что, хотя он очень хорошо понимает монгольский язык, ему все еще трудно говорить. Питер, живет с двумя польскими студентами в комнате.

Казашка

Родившаяся в Монголии казахская студентка Х. Сауле вернулась на родину через 30 лет. Ее родители иммигрировали в Казахстан, когда ей было 12 лет. Она учится на доктора юридических наук в МУИС.

Журналист: Почему вы решили учиться в Монголии?

Х. Сауле: Прежде всего, я выиграла межправительственную стипендию. Во-вторых, система образования в Монголии довольно хорошая, а учителя отличные. Наконец, я родилась и выросла в Монголии. Итак, я выбрала Монголию.