Телохранители президента Таджикистана подрались с оппозиционерами в Париже, пока Рахмон встречался с бизнесменами

CA-NEWS (TJ) - Вечером 7 ноября группы сторонников запрещенного ныне в Таджикистане оппозиционного движения "Группы 24” подрались с сотрудниками службы охраны президента Таджикистана в центре Парижа. Эмомали Рахмон прибыл в Париж вечером 7 ноября из Швейцарии в рамках своего европейского турне, сообщает сайт Ахбор.

По словам очевидцев, сторонники "Группы 24” выкрикивали лозунги против политики Эмомали Рахмона около места его встречи с членами французско-таджикского делового совета. В это время его телохранители подошли к протестующим и потребовали разойтись, но их словесная перепалка быстро вылилась в оскорбления и в драку. Протестующие сообщили, что после драки на место происшествия были отправлены около 50 французских жандармов и машина "Скорой помощи”. Жандармы встали между протестующими таджикскими оппозиционерами и сотрудниками охраны президента Таджикистана и не допускали, чтобы они приблизились к месту встречи Эмомали Рахмона с французскими бизнесменами из французско-таджикского делового совета.

Салмон Холиков, один из протестующих сторонников "Группы 24” в коротком интервью сообщил сайту "Ахбор”, что конфликт между сотрудниками службы охраны президента Таджикистана и сторонниками "Группы 24” произошел в центре Парижа, на пересечении Bosquet Avenu и Rue de Grunelle около станции метро Ecole Militaiere около здания, где президент Таджикистана встречался с французскими бизнесменами.

По словам Салмона Холикова, по соображениям безопасности место встречи с бизнесменами было изменено в последний момент, но двое из членов "Группы 24”, проезжая по центральным улицам Парижа с целью поиска нового места этой встречи увидели, как кортеж президента Таджикистана подъезжает к одному из зданий. Эти двое остановились, вышли из машины и начали выкрикивать лозунги против политики правительства Эмомали Рахмона.



Представители таджикской оппозиции, которая в основном действует в Европе, заранее объявили, что будут организовать акции протеста в тех европейских столицах, которых будет посещать Эмомали Рахмон в рамках своего нынешнего турне.

Эмомали Рахмон начал свое турне 4 ноября с Швейцарии и уже 5 ноября сторонники "Группы 24” провели свою первый пикет протеста в Берне, фактической столице Швейцарии.

Вечером 7 ноября Рахмон встретился с предпринимателями и инвесторами Франции по итогам которого были подписаны ряд документов, в том числе, соглашение на 200 млн евро между Талко и французской компанией Fives.



