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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин проводил Токаева в аэропорт в Омске (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Президент России Владимир Путин проводил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорт после XVI Форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Состоявшийся накануне форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера. Переговоры глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина, заседания форума проходили в конструктивном ключе", - написал Берик Уали в Facebook.

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