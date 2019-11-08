Путин проводил Токаева в аэропорт в Омске (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин проводил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорт после XVI Форума межрегионального сотрудничества в Омске, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Состоявшийся накануне форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера. Переговоры глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина, заседания форума проходили в конструктивном ключе", - написал Берик Уали в Facebook.