Умер модельер Патрик-Луи Виттон
- Азия и мир, общество
- 16:06, 08 ноября 2019
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CA-NEWS (CA) - Во Франции 7 ноября в возрасте 68 лет скончался модельер Патрик-Луи Виттон, являющийся праправнуком основателя торгового дома Louis Vuitton, сообщается на странице торгового дома в Instagram.
Причины смерти модельера не называются.
Торговый дом Louis Vuitton был основан Луи Виттоном в 1854 году во Франции и специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой.