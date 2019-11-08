Умер модельер Патрик-Луи Виттон

CA-NEWS (CA) - Во Франции 7 ноября в возрасте 68 лет скончался модельер Патрик-Луи Виттон, являющийся праправнуком основателя торгового дома Louis Vuitton, сообщается на странице торгового дома в Instagram.

Причины смерти модельера не называются.

Торговый дом Louis Vuitton был основан Луи Виттоном в 1854 году во Франции и специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой.