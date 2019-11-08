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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Умер модельер Патрик-Луи Виттон

CA-NEWS (CA) -  Во Франции 7 ноября в возрасте 68 лет скончался модельер Патрик-Луи Виттон, являющийся праправнуком основателя торгового дома Louis Vuitton, сообщается на странице торгового дома в Instagram.

Причины смерти модельера не называются.

Торговый дом Louis Vuitton был основан Луи Виттоном в 1854 году во Франции и специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой.

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