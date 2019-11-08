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  8 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Токаев обменялись подарками по итогам визита в Омск (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому коллеге Владимиру Путину роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая", а взамен получил шахматный набор, сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали.

Обмен подарками состоялся по завершении официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске.

"Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая", выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева", - написал пресс-секретарь.

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