Путин и Токаев обменялись подарками по итогам визита в Омск (видео)

Казахстан, общество

16:25, 08 ноября 2019

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Обновлено: 16:26, 08 ноября 2019

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому коллеге Владимиру Путину роман Мухтара Ауэзова "Путь Абая", а взамен получил шахматный набор, сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Курмангали. Обмен подарками состоялся по завершении официальных мероприятий Форума межрегионального сотрудничества в Омске. "Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова "Путь Абая", выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева", - написал пресс-секретарь.