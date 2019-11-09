В Шымкенте при обвале грунта на объекте рабочие оказались под землей вместе с техникой: двое погибли

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте вечером 8 ноября во время рытья котлована произошел обвал грунта, под землей оказались рабочие ТОО «ЮгСтройСервис-Н» вместе с техникой, сообщила пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«8 ноября в 20:54 на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Нурсат-3» Каратауского района по проспекту Назарбаева при проведении рытья котлована рабочими ТОО «ЮгСтройСервис-Н» произошел обвал грунта земли. Под грунтом оказались 3 единицы техники (1 погрузчик, 1 экскаватор и 1 каток) с 3 водителями. Глубина котлована 20-25 метров, размер котлована 37х37м», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место ЧП спасательные подразделения приступили к поисково-спасательным операциям. Из-под завала был спасен молодой парень 1993 г.р., которому бригада Центра медицины катастроф оказала первую медицинскую помощь и передала прибывшей скорой медицинской помощи. В настоящее время ему назначено амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное.

Двое других рабочих - 1969 и 1965 г.р. скончались на месте происшествия. Их тела были переданы скорой медицинской помощи.

Поисково-спасательные работы продолжались около 5 часов.