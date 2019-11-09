Президенты Таджикистана и Франции провели переговоры в Елисейском дворце (фото)

CA-NEWS (TJ) - Переговоры президентов Таджикистана и Франции Эмомали Рахмона и Эммануэля Макрона прошли 8 ноября в Елисейском дворце по итогам которых были подписаны 5 документов, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров в узком и расширенном составе делегаций сторон был обсужден комплекс вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Францией.

Перспективными направлениями сотрудничества стороны назвали гражданскую авиацию, энергетику, транспортную логистику, телекоммуникации, сельское хозяйство, здравоохранение.

Также собеседники обсудили совместную борьбу с вызовами и угрозами – терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговле людьми.



В конце встречи президент Эмомали Рахмон пригласил Эммануэля Макрона посетить Таджикистан в удобное для него время.

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По итогам таджикско-французских переговоров на высшем уровне были подписаны 5 новых документов о сотрудничестве.

В частности, стороны подписали Соглашение между правительствами Таджикистана и Франции о воздушном сообщении, Декларацию о сотрудничестве в сфере туризма между Комитета по развитию туризма Таджикистана и министерством Европы и иностранных дел Франции.

Декларацию о сотрудничестве, также подписали министерство Европы и иностранных дел Франции и министерство иностранных дел Таджикистана, подписана также Декларация о сотрудничестве между Академией наук РТ и Французским институтом исследования Центральной Азии (IFEAC).