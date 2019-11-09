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  9 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эммануэль Макрон предложил создать диалог между Францией и Центральной Азией на уровне министров иностранных дел

CA-NEWS (TJ) -  Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном предложил создать диалог между Францией и странами Центральной Азии на уровне министров иностранных дел, сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча президентов Франции и Таджикистана состоялась 8 ноября в Елисейском дворце.

По итогам переговоров были подписаны 5 документов о сотрудничестве.

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