Эммануэль Макрон предложил создать диалог между Францией и Центральной Азией на уровне министров иностранных дел

CA-NEWS (TJ) - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном предложил создать диалог между Францией и странами Центральной Азии на уровне министров иностранных дел, сообщает пресс-служба президента РТ.

Встреча президентов Франции и Таджикистана состоялась 8 ноября в Елисейском дворце.

По итогам переговоров были подписаны 5 документов о сотрудничестве.