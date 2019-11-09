Эммануэль Макрон предложил создать диалог между Францией и Центральной Азией на уровне министров иностранных дел
- Таджикистан, политика
- 12:56, 09 ноября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном предложил создать диалог между Францией и странами Центральной Азии на уровне министров иностранных дел, сообщает пресс-служба президента РТ.
Встреча президентов Франции и Таджикистана состоялась 8 ноября в Елисейском дворце.
По итогам переговоров были подписаны 5 документов о сотрудничестве.