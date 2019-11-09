В Таджикистан прибывает делегация Узбекистана во главе с министром культуры

CA-NEWS (UZ) - Дни культуры Узбекистана пройдут с 11 по 15 ноября в Таджикистане. Делегация в составе 50 человек во главе с министром культуры Узбекистана Бахтиёром Сайфуллаевым 11 ноября прибудет в Таджикистан. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в министерстве культуры Таджикистана.

«В состав делегации входят народные артисты Узбекистана Гуломджон Якубов и Махмуд Намозов, ряд заслуженных и известных артистов, ансамбль «Маком» и танцевальный ансамбль «Тошкент зеболари», — отметили в министерстве.

12 ноября в Национальной библиотеке Таджикистана состоится встреча министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода с руководителем официальной делегации Дней культуры Узбекистана. Вечером того же дня в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни состоится торжественное открытие Дней культуры Узбекистана в Таджикистане.

13 ноября официальная и творческая делегация Узбекистана посетит Дангаринский район, где представит жителям и гостям концертную программу.

Вечером 14 ноября в Душанбе состоится совместный концерт с участием узбекских и таджикских деятелей искусств.

Напомним, что в августе текущего года министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев провёл пресс-конференцию по итогам торжественного открытия XII Международного фестиваля «Шарк тароналари» в Самарканде.

На вопрос о состоянии культурных отношений Узбекистана и Таджикистана Министр культуры Узбекистана отметил следующее: «Благодаря усилиям президентов двух стран – Таджикистана и Узбекистана мы открыли новую эпоху, новую историю в отношениях культурного и гуманитарного обмена между двумя странами. Президенты открыли границы, в настоящее время нет никаких препятствий для развития отношений и выезда артистов».