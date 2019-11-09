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  9 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С 1 января узбекистанцы будут платить за услуги централизованного теплоснабжения по новой системе

CA-NEWS (UZ) -  На портале СОВАЗ опубликован проект постановления президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения», передает kun.uz.

Согласно документу, с 1 января 2020 года расчеты с потребителями за услуги централизованного теплоснабжения переводятся на систему оплаты в расчете за 1 квадратный метр отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Кроме того, при формировании и установлении тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей будут учитываться затраты на развитие и модернизацию предприятий теплоснабжения, а также предусматриваться поэтапное внедрение механизмов покрытия себестоимости оказываемых ими услуг за счет сокращения производственных затрат и снижения себестоимости тепловой энергии.

В проекте постановления говорится, что убытки, возникающие в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, будут покрываться за счет республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и города Ташкента.

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