С 1 января узбекистанцы будут платить за услуги централизованного теплоснабжения по новой системе

CA-NEWS (UZ) - На портале СОВАЗ опубликован проект постановления президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения», передает kun.uz.

Согласно документу, с 1 января 2020 года расчеты с потребителями за услуги централизованного теплоснабжения переводятся на систему оплаты в расчете за 1 квадратный метр отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Кроме того, при формировании и установлении тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей будут учитываться затраты на развитие и модернизацию предприятий теплоснабжения, а также предусматриваться поэтапное внедрение механизмов покрытия себестоимости оказываемых ими услуг за счет сокращения производственных затрат и снижения себестоимости тепловой энергии.

В проекте постановления говорится, что убытки, возникающие в результате применения пониженных тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, будут покрываться за счет республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и города Ташкента.