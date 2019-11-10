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  10 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посла Турции пригласили в МИД Узбекистана по делу о гибели Надиры Кадыровой

CA-NEWS (UZ) -  8 ноября заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов пригласил посла Турции Эра Мехмета Сураййа для разъяснения ситуации, связанной со смертью 23 сентября текущего года в городе Анкаре гражданки Узбекистана Надиры Кадыровой, передает Озодлик.

«Посол выразил искреннее сожаление в связи трагическим инцидентом, приведшим к гибели узбекской гражданки, и отметил, что в настоящее время соответствующие органы власти Турции всесторонне и тщательно ведут следствие, изучают все обстоятельства по данному делу», – говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Турецкий посол заверил, что следствие проводится объективно, о его ходе и итогах узбекская сторона будет оперативно и регулярно информирована.

Напомним, что 23-летняя гражданка Узбекистана Надира Кадырова скончалась в Анкаре 24 сентября этого года в доме депутата Партии справедливости и развития Турции, генерала в отставке Ширина Унала. Молодая узбекистанка работала сиделкой в его доме и умерла в больнице спустя час после получения огнестрельного ранения в сердце.

25 сентября тело Надиры Кадыровой было отправлено в Узбекистан.

Позже СМИ сообщили, что Кадырова совершила самоубийство в доме Ширина Унала, выстрелив себе в сердце из пистолета турецкого депутата. Турецкая прокуратура обвинила ее в занятии проституцией.

Однако семья узбекистанки не верит следствию, заявляя, что что у Надиры не было причин для совершения суицида.

Сам депутат Ширин Унал до сих пор хранит молчание.

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