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  10 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ опубликовало видео шестерых боевиков, предположительно, напавших на погранзаставу в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Сайт экстремистской группировки «Исламское государство» Amaq опубликовало видео, в котором фигурируют шестеро мужчин, предположительно участвовавших 6 ноября в нападении на погранзаставу «Ишкобод» в районе Рудаки близ таджикско-узбекской границы.

8 ноября, спустя два дня после инцидента, на этом же сайте «Исламское государство» заявило, что в ходе атаки на погранзаставу было убито 10 пограничников. Власти Таджикистана сообщают о двух убитых гражданах - милиционера Бахрома Косимзода и пограничника Изатулло Латифова.

9 ноября Amaq разместил видео, в котором шестеро мужчин в черных масках присягают на верность преемнику Абу Бакра аль-Багдади, новому лидеру ИГ. Предположительно, именно они участвовали в нападении на погранзаставу. Аль-Багдади был убит две недели назад в результате атаки американского спецназа на северо-западе Сирии.

Шестеро мужчин в видео в черной одежде и черными головными уборами. Неизвестно, где было снято видео, невозможно разглядеть и лица мужчин. Но одежда точь-в-точь похожа на одежду убитых боевиков, напавших на погранзаставу «Ишкобод» - их фотографии были выставлены на официальном сайте МВД Таджикистана, отмечает Радио Озоди.

Они приносят клятву верности новому лидеру ИГ на арабском языке, из их уст нет и слова на таджикском языке. Эксперты называют это первой клятвой новому главарю террористической группировки после гибели аль-Багдади.

Нападение на заставу погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе, по данным властей, произошло примерно в половине четвертого ночи 6 ноября. Лица, совершившие нападение, были боевиками группировки "Исламского государства", сообщил в среду пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. Как уточнило ведомство, 20 боевиков проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

По данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, в результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. МВД Таджикистана сообщило о 4 задержанных боевиках. Некоторые источники сообщают, что среди боевиков были иностранцы, а также женщины.

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