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  10 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Алматы будут расширять сотрудничество

CA-NEWS (TJ) -  Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял накануне генерального консула Таджикистана Баходура Назира, сообщает пресс-служба мэрии Алматы.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономических и научно-технических отношений.
Бакытжан Сагинтаев рассказал о стратегических ориентирах развития Алматы и также отметил, что поднятые дипломатом вопросы будут рассмотрены и предложены для реализации через СПК «Алматы». Кроме того, будут приглашены предприниматели города для реализации совместных проектов.
Генеральный консул Баходур Назир предложил рассмотреть в качестве приоритетных такие направления, как поставка сельхозпродукции для Алматы. Вместе с тем, для Таджикистана интересен опыт создания транспортно-логистических комплексов для хранения и переработки плодоовощной продукци
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