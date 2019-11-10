Таджикистан и Алматы будут расширять сотрудничество

CA-NEWS (TJ) - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял накануне генерального консула Таджикистана Баходура Назира, сообщает пресс-служба мэрии Алматы.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономических и научно-технических отношений.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о стратегических ориентирах развития Алматы и также отметил, что поднятые дипломатом вопросы будут рассмотрены и предложены для реализации через СПК «Алматы». Кроме того, будут приглашены предприниматели города для реализации совместных проектов.

Генеральный консул Баходур Назир предложил рассмотреть в качестве приоритетных такие направления, как поставка сельхозпродукции для Алматы. Вместе с тем, для Таджикистана интересен опыт создания транспортно-логистических комплексов для хранения и переработки плодоовощной продукци