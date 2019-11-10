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  10 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зять президента Узбекистана возглавил Ассоциацию смешанных боевых искусств

CA-NEWS (UZ) -  Зять президента Узбекистана Отабек Умаров избран президентом Ассоциации смешанных боевых искусств, сообщается на странице спортивной организации в Instagram.

Отабек Умаров, работающий первым заместитель руководителя службы безопасности главы государства и председателем Федерации триатлона Узбекистана, набрал наибольшее количество голосов среди остальных претендентов, говорится в сообщении.

Отабек Умаров женат на младшей дочери президента Узбекистана Шахнозе Мирзиёевой.

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