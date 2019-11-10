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  10 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания «Сомон Эйр» намерена приобрести 5 вертолётов у Airbus

CA-NEWS (TJ) -  Авиакомпания «Сомон Эйр» подписала Меморандум о взаимопонимании с группой компаний «Эйрбас», в рамках которого намерена приобрести 5 вертолётов (один вертолёт H125, два H130 и два H175). Подписание документа состоялось 7 ноября во Франции по итогам встречи официальной делегации Таджикистана во главе с президентом Эмомали Рахмон с предпринимателями и инвесторами Франции, передает Ниат Ховар.

Напомним, что 28 октября на специальной церемонии на заводе «Еврокоптер» в городе Нур-Султан (Республика Казахстан) руководству авиакомпании были переданы ключи от вертолёта H125. Вертолёт H125 обладает высокой маневренностью, превосходной видимостью, низким уровнем вибрации в салоне и располагает пятью пассажирскими местами в салоне. Модель H125 превосходит все остальные однодвигательные вертолёты в своём классе по техническим характеристикам, многофункциональности, уровню безопасности и ценовой доступности, а также с точки зрения эксплуатации в экстремальных условиях.
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