В Туркменистане безработные перепродают продукты, отстояв всю ночь в очередях

CA-NEWS (TM) - В госмагазинах Туркменистана по-прежнему наблюдается дефицит базовых продуктов питания.

Например, последние четыре дня в ашхабадских магазинах «Гарагум», «Элван» и некоторых других перестали продавать муку 1-го сорта местного производства, передает Хроники Туркменистана.

Перебои с поставками продуктов приводят к тому, что среди населения постоянно появляются панические слухи о скором повышении цен и в государственных магазинах. Это еще больше усугубляет ситуацию с дефицитом и очередями, так как люди начинают скупать все, что можно в максимальных количествах.

Многие безработные пытаются на этом заработать. Например, чтобы успеть занять очередь у магазина госторга, нужно прийти к 2 часам ночи. В этом случае к 6 утра, когда начинается продажа, можно успеть купить 15 яиц за 7 манатов и на месте перепродать их тем, кто занять очередь не успел, с небольшой наценкой – за 10 манатов. Также можно немного заработать на растительном масле, муке и сигаретах.

Дефицит товаров касается только госмагазинов. В частных торговых точках эти продукты есть в наличии всегда, однако цены здесь в два-три раза выше.