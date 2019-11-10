РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане безработные перепродают продукты, отстояв всю ночь в очередях

CA-NEWS (TM) -  В госмагазинах Туркменистана по-прежнему наблюдается дефицит базовых продуктов питания.

Например, последние четыре дня в ашхабадских магазинах «Гарагум», «Элван» и некоторых других перестали продавать муку 1-го сорта местного производства, передает Хроники Туркменистана.
Перебои с поставками продуктов приводят к тому, что среди населения постоянно появляются панические слухи о скором повышении цен и в государственных магазинах. Это еще больше усугубляет ситуацию с дефицитом и очередями, так как люди начинают скупать все, что можно в максимальных количествах.
Многие безработные пытаются на этом заработать. Например, чтобы успеть занять очередь у магазина госторга, нужно прийти к 2 часам ночи. В этом случае к 6 утра, когда начинается продажа, можно успеть купить 15 яиц за 7 манатов и на месте перепродать их тем, кто занять очередь не успел, с небольшой наценкой – за 10 манатов. Также можно немного заработать на растительном масле, муке и сигаретах.
Дефицит товаров касается только госмагазинов. В частных торговых точках эти продукты есть в наличии всегда, однако цены здесь в два-три раза выше.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президенты Таджикистана и Франции провели переговоры в Елисейском дворце (фото)
  • Президент Узбекистана поручил снизить себестоимость хлеба
  • «ИГ» взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане. Они сообщают о 10 убитых военных вместо 2
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×