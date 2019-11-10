Туркменистан принял участие в заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества

CA-NEWS (TM) - 9 ноября в Анталии прошла 24-я встреча глав МИД стран-членов Организации экономического сотрудничества (Economic Cooperation Organization (ECO). Туркменистан был представлен заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым, сообщает сайт МИД Туркменистана.

Как отметил представитель МИД Туркменистана,выступая на форуме, эффективное экономическое сотрудничество, которое основано на принципах устойчивости, взаимосвязанности и взаимного уважения, должно являться ключевым фактором развития региональной организации региона. На встрече также рассматривались вопросы активизации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, коммуникаций, науки и промышленности.