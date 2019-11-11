В Узбекистане будут выпускать костюмы Hugo Boss
- Узбекистан, общество
- 9:09, 11 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Наманганское предприятие «Люкс плюс сервис», известное производством одежды под маркой Vakkoni, начнет производство костюмов под брендом Hugo Boss, сообщили местные СМИ.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров хокима Наманганской области Хайрулло Бозорова с представителями известной германской компании Hugo Boss.
Общая проектная стоимость новой запланированной линии составит 10 миллионов долларов. На первом этапе будут созданы 800 новых рабочих мест. Продукция будет экспортироваться в страны Евросоюза, а также в Россию и Казахстан.