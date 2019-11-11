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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане будут выпускать костюмы Hugo Boss

CA-NEWS (UZ) -  Наманганское предприятие «Люкс плюс сервис», известное производством одежды под маркой Vakkoni, начнет производство костюмов под брендом Hugo Boss, сообщили местные СМИ.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров хокима Наманганской области Хайрулло Бозорова с представителями известной германской компании Hugo Boss.

Общая проектная стоимость новой запланированной линии составит 10 миллионов долларов. На первом этапе будут созданы 800 новых рабочих мест. Продукция будет экспортироваться в страны Евросоюза, а также в Россию и Казахстан.

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