Товары Made in Uzbekistan составили конкуренцию турецким и китайским производителям в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - За последний год товары Made in Uzbekistan прочно заняли свое место на таджикском рынке, составив конкуренцию турецким и китайским производителям.

Узбекистан импортирует в Таджикистан многое: от одежды, обуви, продуктов питания до техники. Многие покупатели говорят, что им нравятся товары узбекского производства за их доступность и качество.

Однако в товарообороте между двумя странами превалируют товары из Узбекистана, в то время как таджикские предприниматели завозят в соседнюю страну преимущественно цемент.

По официальным данным, объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном в 2018 году увеличился вдвое.

Наргис Хафизова, предприниматель, торгующая на столичном рынке «Корвон», раньше привозила товары из Китая и Кыргызстана, но последние полгода она поменяла свой бизнес-маршрут и стала привозить женскую одежду из Узбекистана. «Выгоднее по сравнению с Китаем и Кыргызстаном. Раньше мне приходилось ездить в Китай и другие страны, дорога занимала 7-10 дней. В Узбекистан - 2-3 дня. И цены на товары в итоге дешевле», - говорит она.

По ее словам, большинство предпринимателей сталкиваются с большими трудностями во время доставки груза из Китая, Турции и Кыргызстана – по разным причинам их товар застревает по дороге и бизнесменам приходится неделями или месяцами ждать свой товар.

Шухрат Салимов продает мужскую одежду на рынке «Корвон». Для тех, кто ищет товары более высокого качества, он предлагает товар из Турции. Рядом же продает одежду из Узбекистана, которая, по его словам, пользуется спросом за доступные цены.

Таджикский рынок в основном заполнен продукцией из Китая, Турции и Кыргызстана. Но за последний год появилась и продукция Made in Uzbekistan. Поначалу покупатели с осторожностью присматривались к этим товарам, но позже убедились в их качестве и доступности. «Когда мы говорили, что это производство Узбекистана, покупатели отходили. Но позже они убедились в качестве, так что спрос сейчас хороший на узбекскую продукцию», - говорит продавец женской одежды Бахтиёр.

По его словам, местные предприниматели заказывают товары в Узбекистане, исходя из спроса на рынках Душанбе. «Например, очень востребованы длинные женские туники производства Турции, стоят они 500-600 сомони. Заказываем такие же в Узбекистане и по сравнительно дешевой цене, по 200 сомони (около 20 долларов), привозим их сюда», - рассказал собеседник.

Завозят из Узбекистана и обувь. Покупатели говорят, что по сравнению с китайским товаром качество узбекской обуви намного лучше, но не такое высокое, как у российской или турецкой обуви.

С открытием таджикско-узбекской границы у граждан двух стран появилась не только возможность взаимных поездок, но и взаимного товарооборота. Сейчас на таджикском рынке можно увидеть не только продукты питания и одежду, но и бытовую технику и товары для дома узбекского производства. Экономисты утверждают, что было бы хорошо, если бы Таджикистан расширил поставки своей продукции в соседнюю страну, не ограничиваясь цементом.