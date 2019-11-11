В интернате Бухары женщин-инвалидов «лечили» просроченными лекарствами

CA-NEWS (UZ) - В доме-интернате «Милосердие» для женщин-инвалидов в городе Бухаре пациенткам годами давали просроченные лекарства. По словам медсестер дома-интерната, психически больные женщины спали в грязных постелях и носили рваную одежду.

На фотографиях, отправленных медсестрами и санитарками дома-интерната «Милосердие» в городе Бухаре, предназначенного для ухода за женщинами, страдающими психическими заболеваниями, запечатлены ампулы с просроченными лекарственными препаратами «Алоэ» и «Флусам». Медсестры утверждают, что старшая медсестра дома-интерната Гульшан Рахматова принуждала их давать пациенткам просроченные лекарства.

В доме-интернате «Милосердие» в городе Бухаре на постоянной основе живут и лечатся 250 женщин-инвалидов. Большинство пациенток страдают психическими заболеваниями. За ними круглосуточно заботятся 157 медсестер и санитарок.

По словам одной из медсестер дома-интерната «Милосердие», долгие годы в доме-интернате происходило хищение лекарств, а пациенток кормили едой низкого качества, заставляли спать на грязных постелях и носить рваную и старую одежду. По словам собеседницы, после жалоб медсестер и санитарок в Бухарское областное управление здравоохранения, в мае этого года в доме-интернате начались проверки, однако основные виновные не были сняты с должности.

– Старшая медсестра заставляла нас указывать в отчете, что мы делали пациентам какие-то дорогие лекарства. Мы не знаем, откуда они их брали, в аптеках или нет. Мы обращались с жалобами в несколько инстанций, но руководству дома-интерната всегда удается «замять» дело в случае прихода проверяющих. В последний раз мы обращались в администрацию, там нам сказали, что ответят на нашу жалобу в течение месяца. Однако ответ мы до сих пор не получили, – говорит одна из медсестер дома-интерната «Милосердие».

Другая медсестра дома-интерната, также пожелавшая остаться неизвестной, утверждает, что старшая медсестра принуждала их делать пациенткам инъекции просроченными лекарствами.

– Только недавно мы прекратили колоть пациенток препаратом «Алоэ». С тех пор прошло максимум две недели. Мы смогли сфотографировать ампулы с просроченным препаратом. В августе в доме-интернате умерли три пациентки. В документах указали, что три пациентки умерли от старости и болезней. Их тоже кололи просроченными препаратами. Поэтому мы считаем, что они могли скончаться из-за просроченных препаратов. Теперь никто не узнает истинную причину смерти трех пациенток, – говорит медсестра дома-интерната.

По ее словам, несмотря на то, что бывший директор дома-интерната «Милосердие» Баходир Олтиев был снят с должности, он до сих пор продолжает руководить интернатом.

– Прошло три месяца, как Баходира Олтиева сняли с должности директора дома-интерната. Но в интернате ничего не изменилось. Потому что его назначили председателем попечительского совета дома-интерната. Он каждый день находится здесь. Назначенный на его должность Алимардон Бобоев делает все по указке Олтиева. В интернате и правда прекратили использовать просроченные препараты, обновляют постельное белье пациенток. Однако основные виновные – старшая медсестра и заведующий хозчастью – остались при своих должностях. Сейчас Олтиев отправил их в отпуск, пока все не утихомирилось, – сказала медсестра дома-интерната.

Санитарка дома-интерната «Милосердие», пожелавшая остаться неизвестной, обвинила сестру-хозяйку​ Мухаббат Рахимову в бесчеловечном отношении к пациентам.

– Наши пациентки постоянно носят старую, изношенную одежду. Новую одежду им выдают, когда в дом-интернат приходит комиссия. А когда комиссия уходит, с пациенток снимают новую одежду и снова выдают старую. Они носят разные носки. Недавно главного повара поймали, когда он пытался унести из дома-интерната целый таз мяса, рис и макароны. Но никаких мер в отношении него не приняли, он продолжает работать, так как является старшим братом старшей медсестры. Не соврать, но в последнее время в пищу пациенток начали класть немного мяса. Мы неоднократно жаловались по этому поводу, но каждый раз бывший директор умело «закрывает рты» проверяющим, – говорит санитарка.

По ее словам, Трудовой кодекс Узбекистана запрещает совместную работу близких родственников, но это правило не действует в доме-интернате.

Медсестры и санитарки дома-интерната «Милосердие» пожаловались на то, что старшая медсестра и сестра-хозяйка дома-интерната создали неблагоприятную атмосферу в коллективе.

– Старшая медсестра работает здесь 11 лет, она зазналась за это время, очень грубо обходятся с пожилыми медсестрами. Она поощряет только своих приближенных, а опытных медсестра оставляет в стороне. Все сотрудники недовольны старшей медсестрой и сестрой-хозяйкой. К примеру, в прошлом году городская администрация на 31 декабря отправила в дом-интернат 500 новогодних подарков для пациенток. Однако по поручению старшей медсестры мешки с подарками опустошили, оставив только по одной штуке печенья и яблоко. А шоколадки и другие сладости забрали себе. Что можно ждать от человека, который присвоил подарки, предназначенные для больных людей?!, – возмущается одна из медсестр.

