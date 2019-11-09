Женщины завоевывают индустрию туризма – новое исследование Всемирной туристской организации

CA-NEWS (CA) - Индустрия туризма – одна из самых благоприятных областей для женщин. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного Всемирной туристской организацией (ВТО). Лучше всего дело обстоит в Европе, которая остается самым популярным регионом среди иностранных туристов, передает служба новостей ООН.

По данным исследования, больше половины работающих в сфере туризма – женщины. В остальных отраслях в среднем их доля составляет 39 процентов. И хотя во всем мира средняя зарплата женщин отстает от мужской на 16,8 процентов, в туристической индустрии этот разрыв все-таки меньше – 14, 7 процентов. Выше и число женщин на посту министра туризма: 23 процента. В остальных областях женщины-министры составляют 20, 7 процента.

Авторы доклада отмечают, что политики все больше осознают важность гендерного равноправия в секторе туризма и принимают соответствующие меры. Большим подспорьем в продвижении женщин стали и новые технологии.

Все это помогает разрушить существующие стереотипы. В Марокко, например, женщинам - впервые - выдали лицензии на работу экскурсоводами. В Великобритании вдвое увеличилось число женщин-летчиков. Женщина впервые заняла пост руководителя Ассоциации владельцев отелей в Уганде.

Привлечение женщин в эту сферу дает им возможность воспользоваться преимуществами работы в стремительно развивающемся туристическом секторе. В Европе туризм – один из важнейших секторов экономики. Во время финансового кризиса 2008-2009 годов в некоторых странах экономический рост продолжался именно за счет туризма. Ведь Европейский регион – по-прежнему самый популярный регион для туристов и популярность его растет. В 2017 году было зарегистрировано 583 млн прибытий – на 8 процентов больше, чем в предыдущем. Чаще всего тут ездят американцы (39 млн), за ними – азиаты (33 млн). Иностранные туристы больше всего любят Францию и юг Европы, в частности, Испанию. На 11 процентов выросло число прибытий в Нидерландах – главным образом, за счет гостей из Китая.

И именно в Европе, как отмечают во Всемирной туристской организации, наиболее благоприятная ситуация в области представленности женщин в индустрии туризма.

Подчеркивая важность участия женщин в развитии туризма, Генеральный секретарь Организации Зураб Пололикашвили отметил, что эта сфера показывает пример остальным. «И в государственном, и в частном секторе женщины используют возможности туризма, чтобы обрести финансовую независимость, разрушать стереотипы и начать собственный бизнес», - подчеркнул он.