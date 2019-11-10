Правительство Израиля утвердило нового главу Минобороны

CA-NEWS (CA) - Израильский кабинет министров одобрил кандидатуру Нафтали Беннетта в качестве главы Минобороны страны, передает "Ъ". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил господина Беннетта руководить военным ведомством на прошлой неделе. Нафтали Беннетт будет министром обороны до момента формирования постоянного правительства.

Он был лидером партии «Еврейский дом» и является одним из основателей движения «Мой Израиль». В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые».

В конце октября получивший от израильского президента Реувена Ривлина мандат на формирование правительства лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц начал консультации по созданию нового кабинета министров. Он получил 28 дней, за которые должен сформировать коалицию.

17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получил 33 места в парламенте, а партия «Ликуд» (ее возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху) — 32.