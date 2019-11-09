Туркменские авиалинии откроют рейсы в Саудовскую Аравию и Малайзию

CA-NEWS (TM) - Туркменские авиалинии в феврале 2020 года откроют регулярное авиасообщение с городами Джидда (королевство Саудовская Аравия) и Куала-Лумпур (Малайзия), передает orient.tm.

По данным Госкомстата Туркменистана, за январь–август 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года по Агентству «Türkmenhowaýollary» (Туркменские авиалинии) объем перевозок грузов увеличился на 34,6%, грузооборот – на 34,0%. Перевозки пассажиров возросли на 2,3%.