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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские авиалинии откроют рейсы в Саудовскую Аравию и Малайзию

CA-NEWS (TM) -  Туркменские авиалинии в феврале 2020 года откроют регулярное авиасообщение с городами Джидда (королевство Саудовская Аравия) и Куала-Лумпур (Малайзия), передает orient.tm.

По данным Госкомстата Туркменистана, за январь–август 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года по Агентству «Türkmenhowaýollary» (Туркменские авиалинии) объем перевозок грузов увеличился на 34,6%, грузооборот – на 34,0%. Перевозки пассажиров возросли на 2,3%.

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