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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вторую трехуровневую эстакаду в Душанбе откроют к концу года

CA-NEWS (TJ) -  Порядка 90% от общего объема строительных работ выполнены в проекте строительства второй трехуровневой эстакады (вторая фаза проекта по «Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде, участка дороги от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе»).

Как сообщили «Авеста» в Центре реализации проекта министерства транспорта страны, в настоящее время завершены работы по строительству опор, свай и железобетонных конструкций.

Кроме того, завершены работа по подземным коммуникациям, по части системы водо и газоснабжения, телекоммуникации, теплотрассы и электроснабжения. В настоящее время идет асфальтирование верхней и нижней части дорог.

По проекту на втором уровне развязки построена круговая дорога, движение по которой будет регулироваться светофорами. На третьем уровне возведен 125 метровый мост с восточного направления на западное направление.

Данный проект включает в себя 4 подземных пешеходных переходов. Практическую реализацию проекта, которая началась в мае 2108 года, планируется завершить до конца этого года.

Напомним, что реализация аналогичного проекта была начата в конце июля 2016 года в 82-м микрорайоне Душанбе. Данный объект был сдан в эксплуатацию летом прошлого года.

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