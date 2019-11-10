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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане приняты поправки в законодательство по вопросам АПК

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане приняты поправки в законодательство по вопросам АПК, сообщаетпресс-служба Сената. Основные поправки законопроекта предусматривают следующие нормы: ограничение случаев перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса; совершенствование механизма контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения; введение запрета на предоставление земель сельхозназначения, расположенных в пограничной зоне государственной границы иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также казахстанским юридическим лицам с иностранным участием.

Ужесточены нормы административного и уголовного законодательства по вопросам браконьерства в области животного и растительного мира.

В области страхования введены нормы по модернизации системы страхования в сфере агропромышленного комплекса и автоматизации процесса страхования.

В области ветеринарии и фитосанитарии в целях повышения эффективности функционирования данной сферы предусматриваются поправки: по совершенствованию системы контроля в области ветеринарии, карантинного фитосанитарного контроля; по возврату контрольно-надзорных функций в области ветеринарии от акиматов в ведомство уполномоченного органа и созданию вертикали ветеринарной службы местных исполнительных органов; по приостановлению, возобновлению, лишению лицензии в области ветеринарии и др.

Глава Сената обратила внимание на вопросы подготовки и трудоустройства выпускников, обучавшихся по сельскохозяйственным специальностям. Данные вопросы поднимались во время рабочей поездки Дариги Назарбаевой в Актюбинскую и Западно - Казахстанскую области. Спикер подчеркнула, что данными вопросами должны заниматься не только государственные органы, но и работодатели. Им следует активней привлекать молодых специалистов, создавая для них хорошие условия.

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