РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол РФ в Ташкенте: Россия надеется стать главным торговым партнером Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Россия рассчитывает занять первое место среди торговых партнеров Узбекистана. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в республике Владимир Тюрденев в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время главным торговым партнером Узбекистана является Китай, тогда как Россия занимает второе место. "Мы надеемся, что вернем себе это первое место", - сказал дипломат.

По словам Тюрденева, в последние годы российско-узбекские отношения стратегического союзничества и партнерства приобрели качественно новый характер. "Есть объективные факторы, прежде всего экономические. Сейчас реализуется очень важный проект - строительство атомной электростанции по российскому дизайну. Создание такой АЭС - экономическая необходимость. Проект очень перспективен и важен для Узбекистана", - подчеркнул он.

Посол также обратил внимание, что в Узбекистане активно работают российские нефтегазовые компании. "Из $9 млрд накопленных российских капиталовложений в Узбекистане $8 млрд - за счет "Лукойла", но продвигаются и другие компании. Мы не должны сбрасывать со счетов "Газпром", который также имеет здесь серьезные намерения, в частности, компания занимается геологоразведкой", - пояснил Тюрденев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В интернате Бухары женщин-инвалидов «лечили» просроченными лекарствами
  • В Узбекистане будут выпускать костюмы Hugo Boss
  • Товары Made in Uzbekistan составили конкуренцию турецким и китайским производителям в Таджикистане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×