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  11 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон встретился с генеральным директором ЮНЕСКО

CA-NEWS (TJ) -  8 ноября в рамках официального визита во Францию президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с ЮНЕСКО.

Рахмон выразил благодарность руководству ЮНЕСКО за расширение сотрудничества с Правительством Республики Таджикистан в сферах культуры, науки и образования.

В ходе встречи были обсуждены вопросы охраны и почитания ценного исторического и культурного наследия таджикской нации, включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО перечня исторических местностей Таджикистана, расположенных на Шелковом пути.

Главной целью сотрудничества стороны расценили содействие укреплению мира, стабильности и устойчивому развитию стран-членов Организации за счет расширения связей в области науки, образования и культуры.

До сегодняшнего дня номинации «Шашмаком», «Навруз» и «Чакан – искусство узорной вышивки в Республике Таджикистан» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а Республика Таджикистан намерена в 2020 году отпраздновать 5500-летие древнего города Саразм, включенного в 2010 году в Список общечеловеческого культурного наследия ЮНЕСКО.

В ходе беседы стороны особое внимание также уделили вопросам развития сотрудничества в сферах науки и образования. В этом контексте Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле предложила укреплять сотрудничество в рамках специальных программ ЮНЕСКО по изучению ледников и водопользования, а также биосферных ресурсов.

В связи с этим стороны обменялись мнениями по актуальным глобальным проблемам, таким, как изменение климата и его негативные последствия.

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